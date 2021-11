La frustration continue de monter chez les Pelicans

Très grosse colère de Tomas Satoransky. Le meneur des Pelicans vient de balancer un « airball » à la toute fin d’une possession bien défendue par leurs adversaires du soir, les Wolves. Son entraîneur Willie Green décide alors de le remplacer par Kira Lewis Jr. Au moment de regagner son banc, le Tchèque assène alors un violent coup de pied dans une serviette qui traîne et semble jurer en direction de son coach.

À ce moment du match, il reste encore huit minutes à jouer dans le troisième quart-temps et les Wolves mènent de 20 points (55-75). Pourtant titulaire, Tomas Satoransky ne rentrera plus en jeu. Sa ligne de stats finale fait seulement état de 2 points (1/3) en 13 minutes. Et sa réaction en dit long sur l’état des Pelicans.

« Tout est frustrant. Ils sont frustrés, je suis frustré avec cette performance », énumère le coach, qui veut se projeter sur la reprise du travail collectif. « On n’y est pas allés avec une mentalité de compétiteur ce soir et c’est de ma faute. Je dois faire en sorte que l’équipe soit prête à jouer. Nous n’étions pas prêts à jouer. »

Privé de deux titulaires (Zion Williamson et Devonte’ Graham), les Pelicans ont « offert » un paquet de cadeaux aux Wolves, finalement vainqueurs de 14 points. On pense notamment aux 23 ballons perdus ou aux 21 rebonds offensives concédés. « On ne peut pas battre une équipe de cette ligue en leur donnant autant de possessions », note Willie Green, en constatant que les Wolves ont shooté à 100 reprises, pour 40% de réussite.

Brandon Ingram en difficulté

Pour remettre son équipe dans le droit chemin, l’ancien joueur pourrait effectuer un nouveau changement dans son cinq de départ. Cette nuit, Garrett Temple a retrouvé une place de titulaire, au détriment de Nickeil Alexander-Walker. « On en était à 3 victoires pour 15 défaites, c’est ce qui a poussé à cette décision. Jusqu’à ce qu’on trouve la bonne solution, on doit continuer à faire des ajustements et trouver ce qui fonctionne. »

Le coach doit également trouver des réponses pour soulager Brandon Ingram. L’ancien joueur des Lakers s’est contenté de 9 points (2/13) cette nuit, sa deuxième pire sortie offensive depuis qu’il évolue aux Pelicans. « Je veux qu’il soit agressif, qu’il continue à l’être », réclame son coach, dont la star affiche seulement 14 points de moyenne (31%) depuis quatre rencontres.

De façon plus générale, le coach veut plus de dureté de la part de son équipe. Un vœu partagé par Willy Hernangomez, auteur de son meilleur match avec 19 points et 11 rebonds.

« On est furieux. On essaie de jouer dur et d’être compétitifs mais il est temps d’apprendre et de grandir. On a une bonne équipe pour rivaliser avec les autres et essayer d’avoir plus de victoires. Cela fait presque vingt matchs que la saison est lancée. C’est un mauvais jour pour nous, honnêtement. On doit être prêts pour le suivant. »