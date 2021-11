NCAA | Purdue commence à faire peur, Arizona mange Michigan

Qualifiés après avoir battu respectivement Tennessee et North Carolina, Villanova et Purdue se retrouvaient dimanche en finale du tournoi « Hall of Fame Tip Off » dans le Connecticut. Et la rencontre entre ces deux mastodontes, tous deux considérés comme des favoris pour le titre ultime, n’a pas déçu.

Villanova a remporté la première mi-temps grâce à son collectif bien huilé, mené de main de maître par Collin Gillespie (14 points). Les Wildcats ont même mené de 11 points en deuxième mi-temps avant de subir la loi du pivot canadien, Zach Edey. La tour de contrôle des Boiler Makers a rayonné avec 21 points et 6 rebonds, dont un dernier dunk (plus la faute) après avoir sauvé un ballon qui semblait perdu et deux voltes consécutives.

Purdue a aussi pu compter sur l’excellent Jaden Ivey (10 points, 7 rebonds, 7 passes) et Caleb Furst (12 points), les deux coéquipiers du Team USA de moins de 19 ans cet été, alors que Trevion Williams (9 points, 4 rebonds) a également été très précieux en sortie de banc. Côté ‘Nova, on soulignera les 19 points de Justin Moore, et les 17 unités de Caleb Daniels, en 20 minutes en sortie de banc.

Arizona emporte le tournoi de Las Vegas

Dans l’autre tournoi majeur de ce début de saison, le « Roman Main Event » de Las Vegas, c’était Michigan qui affrontait Arizona en finale, l’occasion pour la troupe de Tommy Lloyd de se tester face à celle de Juwan Howard. Mais, étouffé par les Wildcats, Michigan n’a pas fait le poids (80-62).

Sous les yeux de sa mère, arrivée spécialement du Cameroun, Christian Koloko (22 points, 7 rebonds, 4 contres) a été dominateur dans la peinture, recevant même la « ceinture » de MVP après le match. À ses côtés, Azuolas Tubeilis (13 points, 8 rebonds) et Bennedict Mathurin (16 points, 5 rebonds) ont également livré de très jolies partitions dans un cavalier seul d’Arizona quasiment de bout en bout.

Moussa Diabaté (4 points, 5 rebonds) aura bien essayé de sonner la révolte d’un gros dunk à deux mains, mais à l’image d’un Hunter Dickinson bien empoté (11 points à 4/10 aux tirs), Michigan a manqué de liant alors que Caleb Houstan (6 points à 2/8) est passé à côté de son match. Symbole de cette prestation offensive raté : 1/14 à 3-points pour les Wolverines au final…

Petit weekend pour les Français

Dans le clan français, il n’y a pas eu trop de vagues ce weekend, si ce n’est pour le meilleur match de sa saison de Daniel Batcho (8 points, 8 rebonds) avec Texas Tech. A ses côtés, son compatriote, Clarence Nadolny, a enfin foulé les parquets cette saison, avec 3 interceptions au compteur dans la victoire face à Incarnate World.

Josh Mballa (8 points, 7 rebonds) a également été solide pour Buffalo tandis que Maxime Raynaud (3 points, 5 balles perdues) a été, comme son équipe de Stanford, complètement écrabouillé par les champions en titre de Baylor. À l’inverse, pour finir sur une bonne note, on peut relever la jolie victoire d’Eddy Kayouloud (6 points, 4 rebonds) et Central Arkansas face à Oral Roberts, l’équipe du fameux shooteur, Max Abmas. Ce dernier était cependant dans un soir sans, scotché à 8 points à 3/18 aux tirs face aux Bears.

Les stats complètes des Frenchies

Daniel Batcho (Texas Tech) : 8 points (2/3 aux tirs), 8 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre en 11 minutes

Josh Mballa (Buffalo) : 8 points (2/2 aux tirs), 7 rebonds, 3 interceptions, 1 passe, 3 balles perdues en 22 minutes

Eddy Kayouloud (Central Arkansas) : 6 points (3/6 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes, 1 balle perdue en 25 minutes

Moussa Diabaté (Michigan) : 4 points (2/4 aux tirs), 5 rebonds, 1 interception, 3 balles perdues en 19 minutes

Maxime Raynaud (Stanford) : 3 points (1/5 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 2 rebonds, 2 passes, 5 balles perdues en 20 minutes

Clarence Nadolny (Texas Tech) : 0 point (0/2 à 3-points), 3 interceptions en 17 minutes

Adama Bal (Arizona) : 1 passe en 1 minute

Louis Lesmond (Harvard) : n’a pas joué

Quentin Diboundje (Tennessee) : n’a pas joué

Les résultats majeurs de la soirée

Dimanche 21 novembre

Michigan – Arizona (62-80)

Villanova – Purdue (74-80)

Tennessee – North Carolina (89-72)

St Bonaventure – Marquette (70-54)

Wichita State – UNLV (74-73)

Samedi 20 novembre

Villanova – Tennessee (71-53)

Purdue – North Carolina (93-84)

Texas – San Jose State (79-45)

Baylor – Stanford (86-48)

UConn – Binghamton (87-63)