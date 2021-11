Malgré l’expulsion de LeBron James, les Lakers renversent les Pistons !

Quelle fin de semaine mouvementée dans le Michigan ! Entre l’expulsion de LeBron James et Isaiah Stewart dans le troisième quart-temps, puis l’improbable « comeback » des Lakers dans le dernier acte, les spectateurs de la Little Caesars Arena ont pu assister cette nuit à un match plein de rebondissements. Malgré la défaite finale de leurs Pistons (121-116).

LeBron James sorti prématurément, Anthony Davis (30 points, 10 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, 5 contres !) et Russell Westbrook (26 points, 9 rebonds, 10 passes) ont assumé leurs responsabilités. Réussissant un quatrième quart-temps de folie (37-17), pour permettre à Los Angeles de remonter un déficit de 15 points en douze minutes. Et, ce, alors que Jerami Grant (36 points) avait fait tout son possible pour mettre Detroit à l’abri, auparavant.

À l’expérience et au caractère, les individualités des « Purple & Gold » sont donc parvenues à mettre fin à la série de trois défaites d’affilée de leur équipe, qui s’est enfin imposée au coeur de son « road-trip » sur la côte Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’expulsion de LeBron James. Au retour des vestiaires, le « King » s’est rendu coupable d’un très vilain geste sur Isaiah Stewart, qui lui a valu sa deuxième expulsion en carrière. Libre à chacun de débattre sur l’intentionnalité de ce coup. Toujours est-il que le pivot des Pistons a fini en sang. Furieux, il a d’ailleurs souhaité en découdre avec l’ailier des Lakers, après une explication de texte. Mais la vingtaine de personnes présentes entre eux a eu raison de la rage de Stewart (également exclu), qui n’a pas hésité à revenir à la charge à plusieurs reprises. Décidant même de rentrer aux vestiaires pour mieux ressortir par l’accès menant au banc de Los Angeles ! Sauf que la sécurité veillait au grain, pour éviter qu’un « Malice at the Palace 2.0 » n’éclate, 17 ans après…

— Le duo Westbrook/Davis a tout changé. Sans LeBron James, et menés 84-99 à douze minutes de la fin, les Lakers, toujours plus inquiétants, se dirigeaient vers une quatrième défaite de rang. C’était sans compter sur toute la hargne de Russell Westbrook. Déchaîné (à l’image de son poster) et omniprésent dans la peinture, à mi-distance et même à 3-points, le MVP 2017 a alors instigué un « run » de 14-2, en compagnie de Carmelo Anthony, pour relancer Los Angeles. Avant qu’Anthony Davis ne revienne en jeu pour l’épauler dans la raquette, avec un « money-time » de feu, des deux côtés du terrain. Ensemble, le tandem Westbrook/Davis a finalement compilé 27 points, 9 rebonds et 9 passes dans le dernier quart-temps !

— Le coup de chaud (presque) décisif de Jerami Grant. Avant que les Lakers ne renversent les Pistons, ces derniers avaient pu compter sur la superbe prestation de leur ailier pour les mettre aux commandes. Dans le second quart-temps, Grant avait d’abord pris feu à 3-points (4/4 !) pour offrir une dizaine de points d’avance aux siens, avec un « run » de 12-3 en deux minutes. Avant de continuer sur sa lancée au retour des vestiaires, réussissant presque toujours à scorer quand son équipe en avait besoin. Que ce soit aux lancers, derrière l’arc ou dans la peinture. Un match plein du récent médaillé d’or olympique, un peu plus en difficulté au shoot dans le dernier acte, mais tout de même présent pour aller chercher ses points sur la ligne.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Anthony/Howard. En sortie de banc, et à tour de rôle, les deux vétérans californiens ont fait des dégâts face aux jeunes Pistons. Dans le second quart-temps, c’est d’abord l’énergique Dwight Howard (13 points, 5 rebonds) qui s’est mis en évidence, quand les Lakers étaient dans le dur. Il y a inscrit la totalité de ses points, brillant dans la peinture mais aussi à 3-points (2/2 !). Quant à Carmelo Anthony (18 points), toujours précieux avec sa qualité de shoot (5/8 à 3-points), il s’est avéré essentiel à la sortie de LeBron James, apportant un coup de boost bienvenu à l’attaque californienne. Et, dans le dernier acte, c’est lui qui a d’abord épaulé offensivement Russell Westbrook, à coup de 3-points, afin de remettre les « Purple & Gold » dans le droit chemin.

✅ La paire Jackson/Diallo. En opposition au tandem Anthony/Howard, Frank Jackson (15 points) et Hamidou Diallo (17 points, 6 rebonds) ont eux aussi été très bons en sortie de banc. En particulier dans les second et troisième quarts-temps, au moment où les Pistons ont commencé à mettre la main sur le match puis ont fait grimper leur avance. Énergiques et agressifs, les deux extérieurs de Detroit ont ainsi fait souffrir la défense intérieure de Los Angeles, en plus de dynamiter les « Purple & Gold » depuis la ligne à 3-points. Jusqu’à ce qu’ils ne redescendent de leur nuage dans le dernier acte, comme toute leur équipe…

⛔ LeBron James. À bientôt 37 ans, « LBJ » a étonnamment perdu ses nerfs comme un bleu. Difficile de dire avec certitude que son coup sur Isaiah Stewart est volontaire, encore moins que son intention était de le blesser, mais le langage corporel ne trompe pas, et c’est probablement pour cette raison que les arbitres ont expulsé le quadruple MVP. Pas dans un bon soir, car sans doute frustré par le niveau de jeu de son équipe, l’ailier des Lakers l’a finalement laissée tomber au pire moment, quand elle semblait en mesure de recoller. À la place, L.A. a sombré et LeBron peut remercier Russell Westbrook et Anthony Davis de ne pas avoir abandonné, pour permettre aux Californiens de se relancer collectivement. Place aux sanctions, désormais ?

PREMIER TRIPLE-DOUBLE POUR CADE CUNNINGHAM

À seulement 20 ans et 57 jours, Cade Cunningham est devenu le 8e plus jeune joueur de l’histoire NBA (et le plus jeune des Pistons) à réussir un triple-double (13 points, 12 rebonds, 10 passes). Encore une fois fâché avec son shoot (6/21 aux tirs, 1/9 à 3-points…), le N°1 de la dernière Draft a su se rendre indispensable autrement, contribuant au rebond, à la passe et à l’interception, comme lors de ses trois derniers matchs (7.3 rebonds, 6.7 passes et 2.3 interceptions de moyenne).

En l’absence de Killian Hayes, Cade Cunningham a assuré dans son rôle de principal dépositaire du jeu de Detroit, abreuvant de ballons son homme fort, Jerami Grant, sans trop se montrer dispendieux (3 pertes de balle). Et même s’il s’est fait cueillir à deux reprises par Anthony Davis, dans le « money-time », l’ancien meneur d’Oklahoma State a une fois de plus démontré qu’il n’avait pas peur de prendre ses responsabilités dans les moments chauds, qu’importe son niveau de confiance. La marque des grands.

LA SUITE

Detroit (4-12) : réception de Miami, dans la nuit de mardi à mercredi (01h00).

Los Angeles (9-9) : déplacement à New York, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).