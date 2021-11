Malgré les blessures qui se sont enchaînées, les Cavaliers restent confiants

Comme chaque saison, ou presque, l’infirmerie des Cavaliers est pleine à craquer. Collin Sexton est déjà « out » pour le reste de la campagne alors que Lauri Markkanen est coincé dans le protocole sanitaire lié au Covid-19, que Jarrett Allen est malade (mais ce n’est pas le Covid-19) et qu’Evan Mobley est touché au coude.

Mais contrairement aux autres saisons, ce n’est pas la sinistrose dans l’Ohio.

« J’ai l’impression que c’est la première fois depuis 2018 que nous avons vraiment une identité. Nous n’avons pas forcé un type de culture, cela se manifeste juste avec le caractère des gars que nous avons » explique Kevin Love. « Nous avons de bons joueurs et la capacité de jouer de différentes façons tout en restant qui nous sommes. »

Malgré leurs trois dernières défaites, les Cavaliers sont ainsi toujours au-dessus des 50% de victoires (9 victoires – 8 défaites) et leurs absents vont vite revenir. Jarrett Allen s’est ainsi entraîné samedi après-midi avec ses coéquipiers, Lauri Markkanen devrait sortir de l’isolement d’ici le match de lundi face aux Nets et Evan Mobley pourrait être de retour sur les terrains d’ici la fin du mois de novembre.

« C’est une accumulation de ce vers quoi nous nous dirigeons et nous le voyons », continue Kevin Love. « Nous savons que nous n’y sommes pas encore. Ces étapes quotidiennes, contre de très bonnes équipes, vont nous permettre de comprendre que nous sommes capables de battre n’importe qui, surtout au complet. »

« Ils veulent tous savoir comment est ce jeune gars. Je n’ai pas assez de compliments à faire sur Ev. Il vient, il travaille. Il a cette confiance tranquille en lui »

Surtout, Evan Mobley a ramené énormément d’enthousiasme à Cleveland. Sans doute le meilleur rookie du début de campagne avant sa blessure, l’intérieur a redonné le sourire à tout un club.

« J’ai parlé à beaucoup de mes pairs dans la ligue car nous parlons toujours des nouveaux qui arrivent en NBA ou de ceux qui font une bonne saison et il n’y a que des éloges pour Evan. Pas seulement ici, mais dans toute la ligue. Également par les entraîneurs », continue Kevin Love. « Ils veulent tous savoir comment est ce jeune gars. Je n’ai pas assez de compliments à faire sur Ev. Il vient, il travaille. Il a cette confiance tranquille en lui. Mais il a tout ce qu’il faut pour être vraiment spécial et je pense que nous sommes tous d’accord là-dessus. »

Le vétéran a d’ailleurs du mal à refermer la boîte à compliments sur son coéquipier.

« Défensivement, je pense qu’à l’avenir, il fera partie des All-Defensive Teams et qu’il a une chance d’être élu meilleur défenseur de l’année. Sur le plan offensif, et je le dis dans le bon sens du terme, il est encore assez brut, donc il va continuer à s’améliorer et à trouver des moyens de progresser une fois qu’il aura traversé la ligue une première fois. C’est encore un bébé. Il ne peut même pas encore me payer un verre. Ce qui est fou, et c’est le côté positif. Nous avons de très bons gars et il est l’un d’entre eux. »