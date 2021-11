Deux ans après son accident de voiture, Chandler Parsons reste en convalescence

Reverra-t-on un jour Chandler Parsons en NBA ? Interrogé à la va-vite par TMZ, l’ancien ailier explique être encore en convalescence après l’accident de voiture dont il a été la victime, en janvier 2020. Une convalescence « assez intense » assure-t-il ainsi.

On rappelle que l’intéressé avait engagé un cabinet d’avocats pour poursuivre le conducteur ivre, qui aurait été à l’origine de son accident de la route. Le basketteur avait été sérieusement touché à l’épaule notamment, et avait également été victime d’une « lésion cérébrale traumatique ».

Son potentiel retour en NBA ? « On verra. Je m’entraîne, je reste en forme, mais j’essaie de me remettre de cet accident de voiture, alors on verra. Je dois encore gérer tout ça mais j’essaye toujours de m’entraîner. »

Il a également précisé ne pas avoir imaginé prendre sa retraite à 31 ans (il en a 33 aujourd’hui). Pour mémoire, il n’a plus foulé un parquet NBA depuis décembre 2019. Après ses belles années à Houston, il avait signé à Dallas puis à Memphis, avec à chaque fois de très beaux contrats à la clé, mais n’avait pas été épargné par les blessures. Il avait fini par être coupé les Hawks, sa dernière franchise dans la grande ligue.