La poisse poursuit Chandler Parsons, sérieusement blessé par un conducteur ivre

La carrière de Chandler Parsons a pris un mauvais virage depuis plusieurs années, la faute à de multiples blessures qui en ont fait l’un des pires contrats de NBA. Mais l’ailier des Hawks semble bien poursuivi par la poisse.

Car l’accident de voiture que le basketteur a connu il y a quatre jours est peut-être bien plus sérieux que ce qu’on pouvait d’abord imaginer. Alors qu’on évoquait une « simple » commotion cérébrale suite à un coup du lapin, Chandler Parsons a en effet engagé « Morgan & Morgan », un cabinet d’avocats spécialisé dans les poursuites pour dommages et intérêts. Car il assure que l’accident de la route pourrait « potentiellement mettre fin à sa carrière », puisqu’en plus d’une « lésion cérébrale traumatique », l’ancien des Rockets et des Mavs souffrirait aussi d’une hernie discale et d’une déchirure du labrum suite à l’accident.

Et il entend porter plainte contre le conducteur qui a causé l’incident, d’autant plus que ce dernier était ivre à deux heures de l’après-midi, alors que Chandler Parsons rentrait chez lui après son entraînement.

« Morgan & Morgan » assure qu’à la suite de ces multiples blessures, un retour de Chandler Parsons sur les terrains de basket « n’est pas clair ». À 31 ans, l’ailier sera-t-il poussé vers la retraite ? Ça reste à voir, car les cabinets d’avocats spécialisés dans les poursuites pour dommages et intérêts ont tout intérêt à dramatiser au maximum la situation, et il faudra attendre le procès pour savoir si l’accident était aussi grave que ce que la firme décrit.