Fauchés en plein élan, les Cavaliers ne baissent pas les bras

Quatre semaines de compétition, et les Cavaliers sont déjà dans le dur, frappés par le sort alors que l’équipe réalisait un superbe début de saison. Cette nuit, les coéquipiers de Ricky Rubio ont appris que Collin Sexton était contraint de se faire opérer du genou, et que sa saison est d’ores et déjà terminée. Cleveland perd son meilleur marqueur et son option numéro 1 en attaque, et malheureusement, ce n’est pas le seul coup dur du moment.

Evan Mobley pourrait manquer un mois de compétition, tandis que Jarrett Allen et Lauri Markkanen sont aussi indisponibles. C’est 80% du cinq majeur en moins !

« Nous avons conscience des circonstances. La plupart des équipes va traverser une période comme celle que nous traversons en ce moment. C’est l’essence même de cette ligue » philosophe JB Bickerstaff. « Les équipes qui peuvent compter sur leurs meilleurs joueurs le plus souvent possible sont celles qui finissent par avoir les meilleurs résultats et le plus de succès. Entre les deux, il y a tous les autres qui doivent trouver comment gérer ces blessures et toutes ces choses différentes pour garder la tête hors de l’eau même si vous traversez cette période. Pour nous, ça ne change rien. Nous allons continuer à faire revenir nos joueur et à ajouter des éléments, mais nous ne pouvons pas nous écarter de ce que nous sommes en tant qu’équipe et de notre identité. Nous devons rester les mêmes tous les soirs. »

« Je manque de mots pour exprimer ma fierté pour ce groupe »

Après avoir remporté six matches sur sept, Cleveland reste sur trois défaites de suite. Elles n’ont rien de honteux puisqu’elles ont été concédées face aux Celtics, aux Nets et aux Warriors. A chaque fois, les Cavaliers ont montré de belles qualités de courage et de hargne. Malgré les blessés et les absences, cette équipe est difficile à manoeuvrer.

« Je manque de mots pour exprimer ma fierté pour ce groupe » poursuit Bickerstaff. « J’admire la façon avec laquelle ils se battent et ils tiennent tête, et la façon avec laquelle ils le font collectivement. On ne cherche pas d’excuses par rapport aux nombres de joueurs en tenue. C’est un groupe qui croit en quelque chose de plus grand que l’individu. Évidemment, certains gars ont réalisé de grandes performances individuelles, mais quand vous regardez nos victoires, nos succès sont venus d’un basket d’équipe. Nos joueurs se sont tellement investis dans l’équipe qu’ils se sentent capables de faire le travail. »

La bonne nouvelle, c’est que les Cavaliers profitent d’une belle phase de repos puisqu’ils ne rejoueront pas avant lundi soir. Ce sera face aux Nets.