Le Poole au jeu d’or

Si les Warriors sont en tête de la NBA, et qu’ils maintiennent le même rythme et la même qualité de jeu soir après soir, c’est parce que Steve Kerr peut évidemment s’appuyer sur Stephen Curry et Draymond Green, qui évoluent à leur meilleur niveau. Mais aussi parce que le reste de l’effectif est riche et homogène. Résultat : quand les deux All-Stars sont mis au repos ou soignent des bobos, les autres prennent le relais.

Cette nuit, sur le parquet des Pistons, on a ainsi retrouvé le Jordan Poole de la présaison, capable d’évoluer comme un « go-to-guy » lorsque Stephen Curry n’est pas là. Il plante ainsi 32 points sous le regard de ses proches et sa famille puisqu’il sort de Michigan.

« N’importe quel joueur qui arrive en NBA vous dira qu’on vit des hauts et des bas » réagit Jordan Poole à propos de son irrégularité. « Je continue de progresser. Je continue d’insister. Ce soir, j’avais l’impression de revenir à la maison. Il y avait mes parents et des anciens camarades de classe. »

Le plus amusant avec Jordan Poole, c’est qu’il prend des tirs « à la Curry », comme ce 3-points du logo dès le début de match, ou celui dans le « money time » à 9 mètres avec deux défenseurs devant lui ! C’est dire si le garçon n’a peur de rien alors qu’il tourne à 29% à 3-points cette saison…

« Je suis vraiment fier de Jordan. Il était en difficulté depuis quelques matches. Ce soir, il était déterminé dès l’entame de match » souligne Steve Kerr. « Sa progression ne sera pas toujours linéaire. Mais quand on compare à ce qu’il était en arrivant en NBA, c’est le jour et la nuit ».