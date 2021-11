Le MVP de la nuit | Jayson Tatum inspiré par les légendes vertes

Pour la première fois depuis la première semaine, Jayson Tatum enchaîne deux matches à 50% aux tirs, et il a peut-être signé cette nuit son meilleur match de la saison. La visite des Lakers y était sans doute pour beaucoup, le retour de LeBron James aussi, mais aussi les présences au bord du terrain de deux légendes : Bill Russell et Paul Pierce.

« C’était un moment surréaliste bien sûr tant Bill Russell a un impact sur les Celtics et la NBA » a expliqué Jayson Tatum. « Et puis le fait que quelqu’un comme Paul Pierce vienne au match, et c’est quelqu’un avec qui j’ai des liens. Je me souviens que je le regardais jouer, et désormais, c’est lui qui me regarder jouer. C’est dingue. »

« J’ai trop bossé pour m’inquiéter ou douter »

Sous leurs yeux, il est monté en puissance au fil des minutes. Il a laissé le jeu venir à lui, et petit à petit, il a mis sa patte sur la rencontre. Adroit, il inscrit 20 points dans les 2e et 3e quart-temps. Mais il garde le meilleur pour la dernière ligne droite avec 14 points dans la première partie du dernier quart-temps pour assommer les Lakers.

En face, Frank Vogel lui a envoyé quatre ou cinq défenseurs différents, mais Jayson Tatum était vraiment facile. On a retrouvé le Tatum qui a le potentiel pour être le meilleur attaquant de la NBA s’il fait preuve de régularité.

À l’arrivée, sa ligne de stats est superbe avec 37 points, 11 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre. Le tout à 13 sur 26 aux tirs. « Au début de saison, je ne trouvais pas que je shootais si mal, mais je ne me suis jamais inquiété. J’ai trop bossé pour m’inquiéter ou douter. C’était juste une question de temps. »

Si Jayson Tatum ne doute pas, c’est parce qu’il sait qu’il fait désormais partie de la crème de la crème, et que ses qualités sont indiscutables.

« Quand j’ai joué mon premier All-Star Game, j’étais dans le vestiaire avec LeBron, KD, Harden, Kawhi… Je pense que c’est la première fois dans ma carrière où j’ai senti que je faisais partie de cette élite. Évidemment, ces gars ont accompli tellement plus de choses que moi, et ils jouent depuis plus longtemps… Mais j’étais dans le vestiaire, dans cette équipe, et depuis cette date, j’aborde les choses en me disant que je fais partie de ce clan. »