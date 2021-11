Isaiah Thomas de retour avec Team USA

Comme en début d’année, Isaiah Thomas tentera d’utiliser Team USA comme tremplin vers la NBA.

Appelé en renfort avec Justin Anderson, pour pallier aux forfaits de DaQuan Jeffries et Frank Mason III, le meneur de 32 ans prendra donc part aux deux rencontres de la sélection américaine, prévues face à Cuba (28 novembre) puis face au Mexique (29 novembre), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023.

Sous les ordres de Jim Boylen, Isaiah Thomas fera ainsi équipe avec les « ex-NBAers » Jordan Bell (Santa Cruz Warriors), Brian Bowen II (Iowa Wolves), Josh Gray (Long Island Nets), Shaquille Harrison (Delaware Blue Coats), BJ Johnson (Lakeland Magic), Orlando Johnson (free agent), Luke Kornet (Maine Celtics), Chasson Randle (free agent), Zavier Simpson (Oklahoma City Blue) et Emanuel Terry (Stockton Kings).

À noter qu’en février dernier, contre les Bahamas et le Mexique (21 minutes par match, en deux titularisations), « I.T. » avait compilé 14.0 points, 2.0 rebonds et 2.5 passes de moyenne avec Team USA (à 44% aux tirs, 50% à 3-points et 67% aux lancers-francs). Il avait permis à son pays de remporter deux victoires tranquilles, lors de cette fenêtre de qualifications à l’AmericaCup 2022.

Ce mois-ci, la sélection américaine effectuera d’abord un stage à Houston, du 20 au 25 novembre, avant de s’envoler pour le Mexique, pour y disputer ses deux matchs premiers qualificatifs. Les États-Unis se trouvent dans le groupe D, en compagnie également de Porto-Rico, et ils devront terminer dans les trois premiers de leur poule pour accéder à la seconde phase de ces éliminatoires.