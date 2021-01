En attendant de retrouver les parquets NBA, Isaiah Thomas va jouer avec Team USA

Le 3 février 2020, Isaiah Thomas foulait pour la dernière fois un parquet NBA à l’occasion d’un Wizards-Warriors. Un an plus tard, après avoir été échangé par Washington aux Clippers puis immédiatement coupé par Los Angeles, il aura la possibilité de démontrer que sa blessure à la hanche est bien derrière lui et qu’il est de retour à 100%.

Comme l’a rapporté ESPN cet après-midi, « I.T. » va effectivement prendre part aux qualifications à l’AmericaCup 2022 avec Team USA. Les 19 et 20 février prochains, le meneur de bientôt 32 ans défendra donc pour la première fois de sa carrière les couleurs de sa sélection nationale, face aux Bahamas puis au Mexique, à San Jose (Costa Rica).

Joe Johnson également de la partie

Isaiah Thomas disposera là d’une occasion en or de prouver qu’il peut encore rendre de fiers services en NBA.

Il évoluera sous les ordres de Joe Prunty, coach éphémère des Bucks en 2017/18, aux côtés de joueurs de G-League ou également libres de tout contrat. C’est notamment le cas de Joe Johnson, dont la présence a également été confirmée pour cette fenêtre internationale de qualifications !

Les deux anciens NBAers n’auront en tout cas pas la pression du résultat puisque Team USA a d’ores et déjà composté son billet pour le championnat des Amériques 2022, avec quatre victoires en autant de matchs, en 2020.