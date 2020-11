Isaiah Thomas avoue avoir menti sur ses blessures pour garder une place en NBA

Preuve qu’Isaiah Thomas va bien et que ses problèmes de hanche ne sont qu’un mauvais souvenir, il s’entraînait il y a quelques semaines avec John Wall, Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont tous été impressionnés par le niveau de l’ancien Celte, opéré au printemps pour se faire poser une prothèse. « Ces gars disaient : ‘Wow, tu es de retour, on te retrouve’. Ça me donne de la confiance pour pouvoir rejouer » confie-t-il au Boston Globe.

« Je dépasse de nouveau des joueurs » se réjouit-il. « Je n’avais plus dépassé personne depuis Boston. Pouvoir dépasser des joueurs de calibre MVP, ça me montre que ma puissance et ma vitesse sont toujours là. J’ai vraiment le sentiment d’être de retour. »

Le problème, c’est que le meneur de jeu répète qu’il va mieux depuis deux ans, alors qu’il n’allait pas bien…

Une lettre de recommandation signée Jamal Crawford

« J’étais obligé de dire ça » souffle-t-il. « Si je ne l’avais pas fait, je n’aurais probablement pas eu ma chance à Denver ou Washington. Les gens qui m’ont connu au quotidien avant la blessure savent que je n’étais plus moi-même. Je me sentais vraiment mieux, mais ce n’était pas assez, et je pense que les gens l’ont vu. Je le savais, mais je devais faire croire aux gens que ça allait quand ça n’allait pas. Maintenant, je me sens vraiment bien. »

Les franchises intriguées n’ont plus qu’à prendre rendez-vous. « Je jouais vraiment sur une jambe contre les meilleurs joueurs du monde. C’est compliqué pour n’importe qui. J’ai dû ajuster mon jeu pour avoir de l’impact. Je me repose davantage sur mon tir » note celui qui affichait l’an passé 41% de loin, son meilleur pourcentage en carrière. « Et j’ai toujours cette capacité à finir au cercle. Je peux de nouveau bouger, aller au panier, mettre de la pression en défense. »

« Je ne l’avais pas vu en aussi bonne santé depuis Boston » assure Jamal Crawford, prêt à donner son aval à n’importe quel GM pour l’engager. « J’en ai marre de parler, je veux prouver » conclut Isaiah Thomas. « Celui qui me donnera une chance verra que je peux être un élément important, ou pas : je peux faire tout ce qu’une équipe attend de moi. Je veux juste faire partie de quelque chose, et je veux aider. »