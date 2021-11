Larry Nance Jr. trouve son rythme à Portland

Il lui aura fallu quelques semaines pour y arriver, mais Larry Nance Jr. prend enfin ses marques dans l’Oregon. Et il n’y a qu’à s’en référer aux « LAR-RY ! LAR-RY ! LAR-RY ! » du Moda Center, à l’occasion de la rencontre (gagnée) de mercredi soir face aux Bulls, pour s’en convaincre.

« J’essayais de ne pas trop sourire, mais c’était incroyable, vraiment incroyable. Et j’apprécie ça plus qu’ils ne le pensent [les fans, ndlr] », soulignait la principale recrue estivale des Blazers, pour The Athletic.

Selon l’intéressé, pas habitué à être dans la lumière depuis son arrivée en NBA, c’est d’ailleurs la première fois depuis décembre 2014 qu’une foule l’acclamait de la sorte. À l’époque, il évoluait toujours en NCAA, à l’université de Wyoming, et il affrontait UNLV (d’un certain Christian Wood).

« C’est un gars qui n’hésite pas à plonger au sol, qui contre des tirs, qui attrape des alley-oops, qui joue avec passion et enthousiasme. Les fans apprécient ça et je suis à peu près sûr que [ces chants] lui ont fait du bien. Ça m’a fait du bien à moi, en tout cas, d’entendre Larry [Nance Jr.] être encouragé de la sorte », déclarait d’ailleurs Chauncey Billups, concernant la mentalité de col-bleu de son joueur.

Un profil pas facile à utiliser

Car ces chants ne manquent pas de redonner le moral à Larry Nance Jr, en difficulté depuis qu’il a atterri cet été à Portland, en provenance de Cleveland.

Moins utilisé que dans l’Ohio (19 minutes par match, contre 27 de moyenne en quatre ans chez les Cavs, et avec une pointe à 31 la saison dernière), l’intérieur de 28 ans a d’abord eu du mal à se faire à sa nouvelle équipe (4.7 points et 5.0 rebonds par rencontre, entre le 20 octobre et le 9 novembre).

« J’avais des attentes élevées en arrivant ici », précisait-il. « J’adore vraiment, vraiment Cleveland. C’est ma maison. Donc débarquer dans un nouvel environnement et démarrer de manière tumultueuse, ce n’était pas simple pour moi. Vraiment pas simple. »

Redevenu remplaçant chez les Blazers, pour faire souffler la paire Robert Covington – Jusuf Nurkic, Larry Nance Jr. a surtout beaucoup souffert de son profil de « tweener ». Autrement dit ces joueurs coincés entre plusieurs postes, en raison de leur taille et/ou de leur poids.

En l’occurrence les postes d’ailier-fort et de pivot (voire d’ailier pur) pour le 27e choix de la Draft 2015 (2m01, 111kg).

« Quand il est arrivé ici, je ne savais pas s’il était un poste 4 qui pouvait jouer 5, ou un poste 5 qui pouvait jouer 4 », avouait justement Chauncey Billups. « Désormais, je suis plutôt confiant quant au fait que c’est un poste 5 qui peut aussi jouer 4. Et nous sommes meilleurs quand il est notre poste 5 dans du small-ball. »

Deux très bonnes sorties contre Toronto puis Chicago

Et malgré ses difficultés d’adaptation et la concurrence en sortie de banc de Cody Zeller, qui lui ont carrément valu de ne jouer que neuf minutes chez les Clippers, le 9 novembre dernier, le polyvalent Larry Nance Jr. n’a jamais cessé de croire en lui. Sachant que son heure allait finir par arriver et que ses qualités feraient le reste.

« Le coach sait que je suis quelqu’un qui, dès qu’il sera sur le terrain, va toujours trouver des solutions [pour contribuer] », déclarait-il. « Vous attendez toujours beaucoup de vous-même, donc même quand vous n’avez que 13-14 minutes, vous donnez tout. Et pour être honnête, j’apprécie que Chauncey ait confiance en moi. »

Depuis cinq matchs, le combatif Larry Nance Jr. rend d’ailleurs plutôt bien à son coach la confiance que celui-ci lui voue, puisqu’il affiche des statistiques de 11.6 points, 5.0 rebonds et 2.4 passes par rencontre. Le tout à 71% aux tirs et 44% à 3-points, en 23 minutes de jeu.

Mieux encore : l’ancien joueur des Lakers vient de signer ses deux meilleures sorties de la saison, avec 15 points et 5 rebonds face aux Raptors (à 7/7 aux tirs), puis 16 points, 9 rebonds et 3 interceptions face aux Bulls (à 6/9 aux tirs et 2/3 à 3-points). Preuve de son retour sur le devant de la scène, après plusieurs jours de doutes.

« Je leur demandais [au coaching staff, ndlr] : ‘Que puis-je faire de mieux ? Que dois-je faire de plus ?’ », avouait celui qui a été très précieux dans le récent « comeback » de Portland contre Chicago. « D’une certaine façon, je demandais comment obtenir davantage de minutes, car je savais que nous pourrions être meilleurs avec ma présence sur le terrain. Et leur réponse était toujours la même : ‘Sois toi-même, car nous avons fait un échange pour t’avoir TOI, donc nous te voulons TOI.’ Et maintenant que les choses se sont arrangées, je suis juste moi-même. »