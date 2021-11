Les Sixers auraient un oeil sur Jerami Grant et… James Harden

Trente. C’est, selon The Athletic, le nombre de noms couchés sur la liste des dirigeants des Sixers dans le cadre d’un échange de Ben Simmons. Trente car la direction n’est pas pressée, qu’elle se donne deux ans pour le remplacer, et que certains de ses joueurs seront alors free agents. Ce qui sera plus facile pour négocier un éventuel « sign-and-trade ».

Selon le Philadelphia Inquirer, dans cette liste, on trouve notamment Jerami Grant et… James Harden. Des discussions auraient même déjà eu lieu avec les Pistons pour récupérer Jerami Grant, un autre ailier, un jeune talent, et un choix de Draft. Kelly Olynyk ferait partie du « package » et les Sixers aimeraient bien que Saddiq Bey soit inclus. Ce que les Pistons auraient refusé, et pour l’instant, les négociations n’ont pas repris.

James Harden free agent en 2022 ?

Cette piste semble étonnante puisque Detroit possède avec Cade Cunningham déjà un meneur de grande taille, et on voit mal Ben Simmons jouer à ses côtés, même en poste 4. Une chose est sûre, la direction des Sixers aimerait bien faire revenir Jerami Grant, qui a pris une autre dimension depuis son arrivée à Detroit.

Autre piste : James Harden. C’est moins surprenant puisque déjà l’an passé, Daryl Morey avait tenté de le faire venir. Sauf qu’il avait été trop frileux et/ou gourmand, et il doit s’en mordre les doigts… L’Inquirer évoque un « sign-and-trade » puisque James Harden a la possibilité de prolonger son bail aux Nets en juillet prochain. Soit via une « player option » à 47 millions de dollars, soit via un nouveau contrat.

Tant que Kyrie Irving ne reprend pas le chemin des terrains, Brooklyn ne cédera pas James Harden. Cette piste semble plutôt un projet à moyen terme pour les Sixers, et il peut se passer beaucoup de choses d’ici juillet.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer l’un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.