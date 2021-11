Face au Jazz, Nick Nurse a vu des trous dans sa raquette

À l’instar des Knicks, les Raptors sont sur une pente glissante. Après une belle entame de saison (six victoires en neuf matches), les Canadiens viennent de perdre à six reprises en sept matches. Dernier revers en date sur le parquet du Jazz.

Cette rencontre a été marquée par les difficultés des Raptors à tenir le choc dans la peinture. « Ils ont beaucoup marqué près du cercle, on a eu du mal à y faire face », déplore Nick Nurse, en référence aux 48 points encaissés dessous (contre 36 pour les Raptors). « Ils sont aussi très adroits à 3-points, ils ont une bonne équipe de shooteurs. C’est une équipe vraiment difficile à défendre. »

Le coach des Raptors regrette particulièrement le manque de dureté de son équipe à l’intérieur, quitte à faire des fautes pour envoyer leurs adversaires sur la ligne des lancers-francs. Un secteur dans lequel les deux géants d’en face, Rudy Gobert et Hassan Whiteside, ne sont pas le plus à l’aise.

Face à eux, Khem Birch, titulaire au poste de pivot, a bien inscrit 14 points mais capté seulement 3 rebonds. Son remplaçant, Chris Boucher, a lui capté 8 rebonds mais sombré en attaque (2 points à 1/7 aux tirs).

Chris Boucher en difficulté

Pour faire face à ce genre d’effectif armé dessous, Nick Nurse regrette ainsi de ne pas disposer d’un deuxième pivot « naturel ». « Ça a été une soirée difficile avec leurs deux grands en face, ils sont tous les deux vraiment grands et représentent une menace sur les passes lobées. […] On doit trouver une solution, se battre davantage à l’intérieur. On a déjà utilisé Chris comme pivot remplaçant, il a tenu son rang certains soirs. Je suis juste inquiet de savoir s’il peut le faire, se battre, prendre les rebonds et contrer quelques tirs. »

Révélation de la saison passée, Chris Boucher, qui voulait pourtant accentuer son impact en défense, peine en effet à retrouver des sensations depuis sa blessure à la main de début de saison.

Il a peu pesé face à un Jazz qui a dominé tant aux rebonds (46-35) qu’au niveau des tirs contrés (11-3). Cette rencontre a d’ailleurs basculé à la fin du troisième quart-temps, où le Jazz a fait la différence sous le cercle.

Les hommes de Quin Snyder ont notamment joué à deux reprises le même système à quelques minutes d’intervalle : Joe Ingles servi en sortie de « curl » qui a récompensé avec deux passes lobées, son poseur d’écran, Rudy Gobert. Deux actions terminées par deux dunks du Français, sous les yeux de Chris Boucher puis de Pascal Siakam, dépassés.

« On essaie d’abord de protéger la raquette », rappelle Nick Nurse. « Lorsqu’on est dedans (pour protéger la raquette) et qu’on sort vite (pour contester les tirs à 3-points), nous sommes à notre meilleur. Nous ne l’avons pas assez fait. »