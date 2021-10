Chris Boucher veut avoir davantage d’impact en défense

Passé de 6 points, 4 rebonds à 13 points, 7 rebonds et 2 contres, Chris Boucher faisait un bon candidat au titre de meilleure progression la saison passée. Et de fait, le longiligne intérieur des Raptors a terminé à la 6e place de ce classement en ayant parfaitement répondu à l’appel de Nick Nurse.

Après une saison très compliquée pour Toronto, obligée de déménager à Tampa, Boucher espère retrouver un peu de sérénité en retrouvant le sol canadien cette année. Mais l’ancien Duck ne compte pas non plus se reposer sur ses lauriers.

« Ma priorité est en défense », affirme Boucher dans le Toronto Sun. « Je pense pouvoir faire beaucoup de choses en défense, je peux prendre des rebonds, je peux relancer, je peux détourner des ballons, contrer des tirs. Maintenant qu’on est dans une ère où on change sur tous les écrans, on veut perturber l’attaque adverse. C’est ce sur quoi je me concentre le plus. Je ne m’inquiète pas de marquer des points, je trouve des moyens de scorer la plupart du temps. Mais en défense, c’est là que je dois me concentrer davantage. »

Boucher a donc bien compris le message envoyé par son coaching staff. Avec 2 contres et 1 interception de moyenne, le Montréalais était pourtant absent du vote pour les meilleurs défenseurs de la Ligue. Car trop dispersé selon son coach. Si ça part d’une bonne intention, Boucher a tendance à vouloir être partout à la fois. Mais à trop aider défensivement, il s’expose, et expose la défense de son équipe.« J’aimerais qu’il ne soit pas tout ou rien en défense, si vous voyez ce que je veux dire », ajoute Nick Nurse. « Il va réaliser des contres monstrueux ou de belles interceptions mais je préférerais qu’ils soient tous solides. Moins de défense en couverture et foncer dans le tas mais plus de rotations efficaces et bloquer son joueur, pas nécessairement de récupérer tous les rebonds mais de continuer d’essayer d’aller au contre, de continuer à aller contrer ces tirs à 3-points, de se mettre dans les lignes de passes comme il sait si bien le faire. Mais on veut qu’il continue à progresser et à comprendre comment défendre sans s’exposer dans ses rotations. »

Pivot n°2 dans la rotation canadienne, derrière son compatriote Khem Birch, Boucher a semble-t-il profité de son intersaison pour se renforcer musculairement. Mais il a également travaillé à la vidéo pour essayer d’optimiser son impact sur le jeu, notamment sur son jeu de passes et sur son tir de loin.

« Je vais essayer d’être au-dessus des 40%. Pendant la moitié de la saison passée, j’étais autour des 45%. La chose qui va probablement m’aider cette saison, c’est que je me sens mieux sur mon dribble et ça va donc limiter les tirs contestés que je prenais la saison dernière. C’est ça qui a fait chuter ma moyenne. Il y a eu un moment où je déclenchais un peu trop facilement. Maintenant, il s’agit plus de lire le jeu. Si j’ai un tir ouvert et qu’ils viennent contester, je dois faire la bonne lecture. Je progresse là-dessus chaque saison. »