Depuis cinq matches, Joel Embiid est absent, mis à l’isolement. Résultat : les Sixers ne gagnent plus un match. Son absence pèse, comme celle de Ben Simmons et le bon début de saison est gâché par ces cinq rencontres perdues de suite.

Il ne faut pas non plus oublier les parties loupées par Tobias Harris, lui aussi mis en quarantaine pendant quelques jours. Pour Seth Curry, le bilan de 8 victoires en 15 matches et la 8e place de Philadelphie sont donc trompeurs.

« En début de saison, on jouait un bon basket », explique le frère de Stephen à Hoops Hype. « On partageait la balle et tout le monde marquait. Dernièrement, on n’a pas réussi à affronter la tempête. Le Covid et les blessures nous usent. On doit revenir à notre niveau des premières semaines. »

Mais sans Ben Simmons, sur le long terme, les Sixers peuvent-ils exister avec les cadors de l’Est ?

« On a ce qu’il faut pour se battre contre n’importe qui dans la ligue. On l’a montré en début d’exercice. Avec un gars comme Embiid, qui attire autant l’attention et les défenses, et avec les pièces autour de lui, on est assez bon pour être des candidats. »

La situation autour du All-Star, qui n’a toujours pas joué et qui est régulièrement sanctionné financièrement, n’est-elle pas pesante ? Comment l’ambiance est-elle au sein du groupe ?

« Honnêtement, c’est assez normal. Ça ne touche pas vraiment l’équipe, ce n’est pas une distraction ou autre. C’est comme s’il n’était pas avec nous. C’est malheureux. Je vois ça comme un joueur qui a une longue blessure. Je me concentre sur notre effectif, sur ceux qui viennent aux entraînements, aux shootaround chaque jour. On sait qui était avec nous pour commencer la saison. Je sais qu’il vit des moments difficiles, comme des équipes peuvent les vivre dans une saison. Il assume les conséquences, avec les amendes et autres. Ça marche dans les deux sens. Après, c’est évident que s’il revient, on va l’intégrer. Il fait partie de l’équipe depuis longtemps donc ça ne devrait pas être trop compliqué. »