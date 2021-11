Ben Simmons encore mis à l’amende

On pensait que les Sixers et Ben Simmons avaient enterré la hache de guerre, mais selon The Athletic, les dirigeants ont décidé de lui coller une nouvelle amende. Cette fois, ce n’est pas parce qu’il ne s’entraîne pas, mais parce qu’il a refusé d’accompagner l’équipe en déplacement. Philly entame un « road trip » de six matches, et les dirigeants ont estimé que son absence était injustifiée.

Une décision qui va sans doute faire hurler Rich Paul, l’agent de Ben Simmons. Il y a quelques jours, il expliquait que « les amendes, les critiques, la publicité négative qui a été faite sur cette question sont tout à fait inutiles et ont aggravé les problèmes de santé mentale de Ben ».

Pour lui, les Sixers devraient d’abord se préoccuper de la santé psychologique de leur joueur, plutôt que des finances. « Est-ce qu’on continue de l’enfoncer, ou est-ce qu’on l’aide ? (…) Si Ben a montré à plusieurs reprises un comportement qui indique qu’il n’est pas mentalement prêt à jouer, il faut l’accepter. Soutenez-le. Retirons nos ego de cette affaire. Nous devons tous assumer nos responsabilités. »

Côté Philly, on a donc opté pour les amendes…