Montrezl Harrell, le stabilisateur de Washington

À l’instar de Kyle Kuzma, Montrezl Harrell revit depuis qu’il a atterri à Washington. Redevenu l’un des meilleurs remplaçants de la ligue, après sa dernière saison ratée chez les Lakers, « Trezz » retrouve des standards similaires à ceux de son exercice 2019/20, quand il avait été élu Sixième homme de l’année avec les Clippers.

Avec ses 18.0 points, 8.5 rebonds et 2.5 passes décisives de moyenne, à 64% aux tirs et 81% aux lancers-francs, le pivot de 27 ans s’est ainsi imposé comme le parfait relais de Bradley Beal sur le terrain, tout en sortant du banc. Et ses performances sont pour beaucoup dans le très bon démarrage des Wizards, surprenants leaders de la conférence Est avec leurs 10 victoires et 3 défaites.

Rarement décevant depuis un mois, Montrezl Harrell impressionne surtout grâce à sa faculté à ne jamais faiblir au scoring. En 13 matchs, il n’a d’ailleurs pas terminé une seule fois sous la barre des 10 points et, depuis 10 matchs, il apporte au minimum 13 points à son équipe quand il entre en jeu !

« Peu importe comment se déroulent les choses, [Montrezl Harrell] est là », se réjouissait Wes Unseld Jr, au sujet de la régularité de son remplaçant de luxe. « Généralement, cela entraîne quelque chose de positif. Son énergie est contagieuse, que ce soit au rebond, sur le terrain ou dans le vestiaire. Sa présence nous stabilise et c’est inestimable de l’avoir parmi nous. »

Le guerrier des Wizards

Revanchard après son passage raté du côté des Lakers, Montrezl Harrell est déjà l’un des hommes de base de la rotation de Washington, qui a dû jongler successivement avec les absences de Daniel Gafford, Davis Bertans ou Bradley Beal depuis le début de saison. Compensant ces manques par une activité de tous les instants.

« Je sais ce que j’ai ajouté à mon jeu cet été et je sais comment aborder les matchs, jour après jour. C’est-à-dire que, dès que j’entre sur le terrain, je joue à chaque fois comme si c’était mon dernier match. Je donne tout ce que j’ai », rappelait-il à ce propos.

Aboyeur en chef des Wizards, Montrezl Harrell ne manque donc pas d’impressionner ses coéquipiers, et surtout les plus jeunes, avec sa mentalité et son esprit de compétiteur.

« Montrezl [Harrell] est différent », reconnaissait par exemple Deni Avdija, parfois associé à lui dans la raquette. « Je suis pro depuis mes 16 ans et j’ai rarement vu quelqu’un venir chaque soir avec l’envie de tuer. Il vient avec le couteau entre les dents. Et tu ne veux pas avoir à te frotter à lui. »

Et la combativité de Montrezl Harrell est également perceptible dans les chiffres, quand on constate notamment qu’il se trouve dans le Top 10 de la ligue au niveau des « screen-assists » réussies (4.5 par match), des passages en force provoqués (4 au total), des « box-outs » réalisés (3.5 par match) ou des lancers-francs tentés (6.2 par match).