Montrezl Harrell, l’aboyeur en chef des Wizards

« Inacceptable à tant de niveaux Trezz. Tu dois faire mieux que ça. Bien mieux que ça. C’est aussi simple que ça ! »

Ceci est le tweet que Montrezl Harrell, à la troisième personne donc, a posté après la défaite d’hier soir face à Brooklyn. Il faut dire que ses Wizards n’ont pas vraiment fait le poids face aux Nets de Kevin Durant (25 points) et Patty Mills (21 points), contraints de courir après le score tout au long du match. En vain…

Avec 10 points et 7 rebonds, Montrezl Harrell a aligné une production statistique correcte de prime abord. Mais, en creusant un peu, on constate qu’il en est à -23 au +/- en 21 minutes de jeu seulement. De quoi s’en vouloir.

Bradley Beal a rapidement réagi en ajoutant que « ça commençait par lui », auteur d’un petit match à 19 points, à 8/22 aux tirs 3/13 à 3-points. Ce à quoi Montrezl Harrell a répondu : « Bien sûr tueur. Mais je suis simplement mon plus grand critique. Je ne peux pas laisser tomber l’équipe dans le domaine de l’énergie. À aucun match. C’est de ma faute ! Je vais être un meilleur chef de meute ! »

« J’ai même la foutue impression que j’ai presque eu une saison de repos »

Rendue publique par l’intermédiaire de l’oiseau bleu, cet échange est néanmoins monnaie courante dans les vestiaires des Wizards. Depuis son arrivée dans la capitale fédérale en provenance de Los Angeles, l’ancien meilleur sixième homme des Clippers est devenu un des leaders de sa nouvelle équipe.

« Trez est un chien. C’est un chien », affirme Spencer Dinwiddie dans le Washington Post. « Il va amener son énergie à chaque match. Il va t’arracher le cœur [s’il le faut]. Et puis, il apporte une certaine présence, une certaine mentalité qui se diffuse dans le groupe. »

Plus que ses 15 points et 8 rebonds sur ce tout petit bout de saison, Montrezl Harrell est effectivement celui qui rameute les troupes et donne de la voix quand ça part en travers. À 27 ans, dans sa septième saison NBA, l’ancien Laker veut avant tout retrouver le plaisir de jouer après une expérience très compliquée chez les « Purple & Gold ».

« J’essaye simplement de revenir à un stade où je joue mon basket librement, où je reprends du plaisir et où je peux simplement aider mon équipe des deux côtés du terrain. Je n’ai pas vraiment pu être utilisé comme je l’aurais voulu l’année dernière. J’ai même la foutue impression que j’ai presque eu une saison de repos. »

« Je n’ai pas peur de ce que l’on va me dire ou de ce que les autres pensent »

Limité à 23 minutes de jeu dans la rotation chargée des Lakers, Montrezl Harrell s’est senti sous-exploité. Et l’échec collectif en playoffs n’a pas arrangé cette impression d’un gros gâchis. Du coup, l’ailier fort vétéran a de l’énergie à revendre dans la quatrième franchise de sa carrière.

« Je le dis tout le temps, celui qui mène la charge pour notre groupe, c’est Bradley Beal. Mais Brad est un de ces gars qui montre l’exemple. C’est plutôt : ‘suivez-moi, j’ouvre la voie' », explique Montrezl Harrell. « Il ne va pas vraiment parler. Donc je veux être celui qui donne de la voix pour le seconder parce que je n’ai pas peur de ce que l’on va me dire ou de ce que les autres pensent. »

Aboyeur en chef des Wizards, comme on l’a vu l’autre soir à Toronto quand il s’est chauffé avec Drake en bord de terrain, Montrezl Harrell a pris en cela le relais de Russell Westbrook qui, ironiquement, a fait le voyage inverse vers les Lakers. En tout état de cause, ce joker de luxe veut retrouver un rôle essentiel dans son équipe. Et il sait que sa meilleure arme, au final, c’est sa passion. Sa rage de vaincre.

« D’où vient sa passion ? Je pense de son parcours difficile », conclut Spencer Dinwiddie. « Je n’en sais pas trop sur son enfance mais quand tu sors du second tour ou que tu n’es pas drafté, tu dois vraiment bosser et trouver ta place dans la Ligue. Rien n’est garanti. Il est arrivé dans une équipe remplie de vétérans, de stars et il faut être encore plus rigoureux. Mais il a gagné le titre de meilleur sixième homme et il s’est imposé. Il a traversé beaucoup d’épreuves. Il n’était pas un haut choix de Draft qui a hérité du ballon et a pu faire ce qu’il voulait. »