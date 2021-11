Ja Morant dans une autre dimension

Historiquement peu mis en avant, car présents dans un petit marché (1.5 milliard de dollars de valorisation, soit la plus faible de NBA), les Grizzlies commencent à faire de plus en plus parler d’eux depuis quelques mois. Et Ja Morant, leur nouvelle pépite, y est pour beaucoup.

Après avoir réussi à qualifier sa franchise en playoffs pour la première fois depuis 2017, au printemps dernier, le meneur de Memphis a franchi un nouveau cap en 2021/22, individuellement parlant. Déjà très bon au premier tour face au Jazz (30.2 points, 4.8 rebonds et 8.2 passes de moyenne), malgré cette élimination assez sèche en cinq manches, il a effectivement démarré cette nouvelle saison tambour battant.

En témoignent les 25.9 points, 6.4 rebonds, 7.3 passes et 1.6 interception par match de Ja Morant, à 49% aux tirs, 38% à 3-points et 78% aux lancers-francs. Les passes décisives exceptées, il s’agit tout simplement des meilleures moyennes de sa carrière, entamée à l’automne 2019.

« Il est, de toute évidence, passé à un niveau supérieur », livre à ce propos son coach, Taylor Jenkins, pour USA Today. « Il était extrêmement motivé durant l’intersaison, pour comprendre là où il pouvait s’améliorer. Vers la fin de saison dernière, nous avons commencé à le voir atteindre un autre niveau. J’ai toujours dit que c’est quelqu’un qui apprend grâce à l’expérience, en regardant des vidéos, et qui peut s’adapter assez rapidement, en comprenant où il peut être dangereux, en tant que scoreur mais aussi en tant que meneur de jeu. »

Si, collectivement, les Grizzlies sont tout juste à l’équilibre (sept victoires et sept défaites) et peinent encore à viser plus haut que la 8e place à l’Ouest, en plus de traverser une période compliquée depuis une dizaine de jours (deux victoires en six matchs), Ja Morant est de son côté irréprochable.

« L’expérience, c’est le facteur n°1 », explique-t-il, sur son gros début de saison. « Une fois que je vois comment la défense se comporte vis-à-vis de moi, je sais comment attaquer, où je peux obtenir mes shoots et où mes coéquipiers peuvent obtenir les leurs. C’est établi dans notre plan de jeu et je le mets à exécution sur le parquet. Avoir quelques années d’expérience derrière moi, ça m’a permis d’être meilleur cette saison et de démarrer fort. »

Direction le All-Star Game, cet hiver ?

Bien parti pour décrocher sa première sélection au All-Star Game, en février prochain à Cleveland, l’explosif et spectaculaire Ja Morant impressionne bon nombre d’observateurs depuis un mois, grâce à ses progrès au shoot, dans la prise de décision ou dans le leadership.

Déjà indispensable à Memphis, le Rookie de l’année 2020 s’établit progressivement comme l’un des meilleurs meneurs de la ligue et il ne laisse personne indifférent dans le Tennessee.

« Il regarde beaucoup de vidéos et il peut davantage manipuler les défenses », confie par exemple Jaren Jackson Jr. « Il nous trouve tout le temps, il distribue très bien le ballon. Nous sommes à l’aise quand il s’agit de jouer avec lui. Ça nous donne confiance et nous prenons beaucoup de plaisir avec lui. »

Considérés comme l’une des franchises du futur, les Grizzlies ont encore beaucoup de travail à accomplir avant de s’installer parmi les cadors de leur conférence. Mais avec un talent comme Ja Morant, entouré d’une base de jeunes intéressante, leur avenir ne peut que s’annoncer radieux.

Aussi radieux, finalement, que le sourire du 2e choix de la Draft 2019 dès qu’il pénètre sur un terrain.

« J’adore simplement le jeu », avoue-t-il pour finir, en référence à son état d’esprit sur le parquet. « En grandissant, mes parents m’ont toujours dit : ‘Quand tu es sur le terrain, tu dois juste t’amuser, tu ne peux pas être frustré’. Et c’est comme ça que j’attaque chaque match. Je profite. Je m’amuse. Je suis moi-même. »