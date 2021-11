NCAA | Le petit-fils de Coach K arrêté, en état d’ivresse, avec Paolo Banchero

Bien parti cette saison après sa victoire initiale face à Kentucky, Duke est confronté à un sérieux souci en interne depuis dimanche dernier et l’arrestation, en état d’ivresse, de deux de ses joueurs. Il s’agit ni plus ni moins de Paolo Banchero, le freshman star des Blue Devils, et Michael Savarino, le petit fils de Coach K.

Selon les journaux locaux, ce dernier s’est fait arrêter à Orange County, en Caroline du Nord, à 1h du matin au volant d’un 4×4 blanc (au nom de Paolo Banchero) après avoir grillé un stop, alors que son coéquipier était sur le siège arrière. Les deux Dukies auront à s’expliquer au tribunal le 8 et le 9 décembre, Michael Savarino pour conduite en état d’ivresse, Paolo Banchero pour « avoir aidé et encouragé » une conduite en état d’ivresse.

Si Michael Savarino n’est qu’un joueur de bout de banc, Paolo Banchero était quant à lui titulaire lors du dernier match de Duke ce mardi, avec 10 points et 8 rebonds dans une facile victoire face à Gardner-Webb (92-52).

« Ce sont deux situations entièrement différentes », a justifié Mike Krzyzewski. « Les gros titres font comme si c’était la même chose, mais ce n’est pas le cas. Les décisions que nous avons prises sont en conjonction avec nos autorités et mes supérieurs. On a pris certaines actions et on continuera à le faire. (…) C’est une violation de nos standards et on a géré ça en interne. On a déjà pris ça en main et c’est tout ce qu’il y a à en dire. »

Ce petit écart de conduite ne devrait pas compromettre la saison à venir de Duke, mais c’est une petite tâche sur le CV de Paolo Banchero et sur l’image de marque des Blue Devils. Avec 19 points et 9 rebonds de moyenne après trois matchs, le freshman fait partie des plus gros prospects pour la prochaine Draft.

Michael Savarino est de son côté le petit-fils de Coach K, dont la mère travaille également dans les bureaux de la fac et qui a de son côté été recruté comme simple « walk on » (c’est-à-dire sans bourse de scolarité)…