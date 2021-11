Le Top 20 de la semaine | Les Warriors brillent

Il y avait de jolies choses la semaine dernière, la NBA propose donc un Top 20 des plus belles actions. Comme souvent, ce sont les tirs décisifs qui trustent les premières places. On y retrouve donc logiquement la prière de Karl-Anthony Towns puis l’enchaînement interception – panier de la gagne de Lu Dort.

Mais l’intérieur des Wolves s’est aussi trouvé deux fois sur le chemin d’Andrew Wiggins, et ça fait mal. Stephen Curry, lui, est plus dans la finesse. Il allume de très loin à 3-pts et au buzzer contre Charlotte et s’illustre aussi avec une superbe passe. Toujours aussi facile, Zach LaVine s’offre de son côté un dunk en 360°.