Gregg Popovich : « J’aimerais que Dejounte Murray puisse jouer 48 minutes »

Devin Vassell s’en souvient sans doute encore. Avant l’entame de la saison, Dejounte Murray s’est approché de lui. « Commence par défendre parce que tu sais le faire à un haut niveau, lui a soufflé alors son coéquipier, dont les propos sont rapportés par San Antonio Express News. En attaque, sois prêt à shooter et à partir en pénétration. Tu as intégré la NBA en scorant, en défendant et en étant adroit. Sois toi-même et reste agressif. »



Les consignes ont été plutôt bien respectées jusqu’ici puisque l’ailier des Spurs tourne à près de 13 points de moyenne. « Mon boulot est de continuer à le motiver », lâche de son côté son aîné, âgé de seulement 25 ans. Ce dernier, avec ce genre d’approche auprès de ses coéquipiers, se pose de plus en plus comme un leader naturel au sein de la franchise du Texas.

Si Thaddeus Young est le joueur le plus âgé (33 ans) et expérimenté de l’équipe (14 saisons), et de loin, le meneur, drafté en 2016, est lui le joueur le plus ancien chez les Spurs.

« Jakob (Poeltl) et lui sont nos joueurs les plus complets. J’aimerais que Dejounte puisse jouer 48 minutes en ce moment parce qu’il nous porte merveilleusement bien », formule carrément Gregg Popovich. Son meneur porte en effet les Spurs dans tous les domaines statistiques : il est le meilleur marqueur (18,4), passeur (8), intercepteur (2,1) et 2e meilleur rebondeur (7,8) de l’équipe.

Un leadership « remarquable »

Mais ce n’est pas tout. « Il fait des stats et ce genre de choses mais sa prise de décision et son leadership sont remarquables, c’est ce que j’aime le plus dans ce qu’il fait », poursuit le coach, en pensant par exemple au volume raisonnable de ballons perdus par son joueur (2,2 en 34 minutes).

Drew Eubanks voit en lui un « super leader par exemple. On ne peut pas dire grand chose à quelqu’un qui bosse autant que lui. Les résultats parlent d’eux-mêmes. Il s’est amélioré année après année. C’est aussi un leader vocal. Il nous tombe dessus mais il nous fait aussi savoir quand il a fait une erreur. Pour moi, c’est vraiment le signe d’un leader, quelqu’un qui peut assumer ses erreurs aussi bien que tenir les autres pour responsables. »

Le vétéran Thaddeus Young est également bluffé par l’évolution du meneur, capable de défendre fort, de sanctionner en attaque à mi-distance, à trois points ou de pénétrer « à volonté ». L’intérieur retient surtout son « travail phénoménal pour diriger cette équipe chaque soir ».

À voir si cette attitude et ses progrès statistiques pourraient lui permettre de se mêler à la liste des candidats au match des étoiles, alors que les Spurs (4 victoires – 9 défaites) peinent à décoller collectivement. « Tout le monde est récompensé lorsqu’une équipe gagne, du joueur du numéro 1 au 15e, rappelle l’intéressé. Je veux juste me focaliser sur ma progression, continuer à apprendre et essayer de transformer ces défaites en victoires. »