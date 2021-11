Eliminatoires Coupe du monde 2023 : Jordan Bell avec Team USA

Comme la France, la Serbie ou encore le Canada, les Etats-Unis seront privés de leurs stars NBA pour les éliminatoires pour la Coupe du monde 2023, et le fédération a dévoilé l’effectif qui affrontera le Mexique et Cuba lors de la première fenêtre de qualifications.

Dans cet effectif, 11 joueurs passés par la NBA, et on retrouve ainsi Jordan Bell (Santa Cruz Warriors), Brian Bowen II (Iowa Wolves), Josh Gray (Long Island Nets), Shaq Harrison (Delaware Blue Coats), DaQuan Jeffries (College Park Skyhawks), BJ Johnson (Lakeland Magic), Orlando Johnson (free agent), Luke Kornet (Maine Celtics), Frank Mason III (South Bay Lakers), Chasson Randle (free agent), Zavier Simpson (Oklahoma City Blue) et Emanuel Terry (Stockton Kings).

Après Jeff Van Gundy, c’est au tour de Jim Boylen, l’ancien coach des Bulls, de prendre les rênes de cette équipe, et il sera entouré de Ty Ellis et Othella Harrington comme assistants.

Ce groupe effectuera un stage du 10 au 25 novembre à l’université de Houston avant de partir à Chihuahua, au Mexique pour affronter Cuba le 28 novembre et le Mexique le lendemain.

Les Etats-Unis se trouvent dans le groupe D en compagnie aussi du Porto-Rico, et il faut terminer dans les trois premiers du groupe pour accéder à la seconde phase des éliminatoires.