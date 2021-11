Le propriétaire des Warriors content d’avoir misé sur une « voie intermédiaire »

Après la Draft, en juillet dernier, Joe Lacob se disait « extatique ». Le propriétaire des Warriors voyait arriver Jonathan Kuminga et Moses Moody, en plus de James Wiseman déjà là depuis un an, ce qui nourrissait son enthousiasme pour la saison à venir.

Près de quatre mois après, et alors que la saison est commencée depuis quatre semaines, le propriétaire a toujours le sourire aux lèvres. Comment imaginer le contraire alors que Golden State possède le meilleur bilan de la ligue avec 11 victoires en 13 matches, et qu’elle attend toujours les retours de Klay Thompson et James Wiseman ?

« Comment je me sens ? Je me sens très bien. Je ne pourrais pas être plus heureux », lance-t-il à The Athletic. « Je savais qu’on serait bon cette saison, mais là, on dépasse mes attentes pour l’instant. »

Ce cocktail entre les anciens, Stephen Curry, Draymond Green, un Klay Thompson sur le retour, Andre Iguodala, et les très jeunes comme Jonathan Kuminga, Moses Moody, James Wiseman évidemment, ou encore Damion Lee et Jordan Poole, fonctionne très bien jusqu’à maintenant. C’était la stratégie assumée de la franchise californienne puisque l’été dernier, Joe Lacob avait parlé de « construire un pont vers l’avenir ».

« Déjà, c’était le seul chemin à suivre. On n’en avait pas d’autre. Je ne sais pas ce que les gens racontent à ce sujet », déclare-t-il pourtant désormais. « On a la masse salariale la plus lourde de l’histoire et on ne pouvait pas rajouter d’autres longs contrats. Donc on doit tout jouer maintenant. On a de l’expérience mais aussi de la jeunesse dans ce groupe et j’adore ça. »

« On ne veut pas être une équipe âgée, uniquement composée de vieux. Ça ne fonctionne pas. Et je ne fais aucune allusion à une équipe en particulier »

Sauf que le propriétaire des Warriors réécrit un peu l’histoire en expliquant que Golden State n’avait d’autre choix que de suivre cette « voie intermédiaire ». Avec James Wiseman et deux très intéressants choix de Draft (le 7e et le 14e), les Warriors avaient en effet les cartes en main afin d’échanger ces jeunes pousses pour aller chercher un ou plusieurs vétérans. Voir même transférer Draymond Green et/ou Andrew Wiggins par exemple.

Mais l’idée d’abandonner les jeunes pour miser seulement sur des anciens et jouer à tout prix le titre pendant les meilleures années de Stephen Curry, en sacrifiant ainsi l’avenir, ne lui plaisait pas.

« Je crois, comme notre coaching staff et le GM, que les grandes équipes sont une combinaison de talents. Il faut des jeunes, mais aussi des joueurs confirmés. On ne veut pas être une équipe âgée, uniquement composée de vieux. Ça ne fonctionne pas. Et je ne fais aucune allusion à une équipe en particulier (mais comment ne pas penser aux Lakers…). Dans l’histoire, il y a toujours des jeunes stars dans les grandes formations. Même chez les Warriors de 1975 (champions cette année-là), il y avait deux rookies (Jamaal Wilkes et Phil Smith) qui ont beaucoup apporté. On ne peut pas être uniquement vieux, ni uniquement jeune d’ailleurs, pour gagner dans cette ligue. »

Visiblement, Joe Lacob aime beaucoup les Warriors version 2021/22, surtout que Klay Thompson et James Wiseman n’ont pas encore joué, et que Jonathan Kuminga et Moses Moody n’ont montré que des promesses avec des miettes de temps de jeu. Le meilleur est donc peut-être encore à venir…

« On est bien en ce moment. On a une sacrée équipe. Je ne dis pas que c’est notre meilleure équipe, mais je trouve que c’est notre effectif le plus profond, au niveau de la qualité des joueurs, depuis que je suis propriétaire. Je parle du groupe. Et il manque deux joueurs. Ce que j’adore, depuis le début et même en présaison, c’est l’alchimie qui existe entre les joueurs et le coaching staff. Je suis heureux car tout s’est mis en place rapidement. »