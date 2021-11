Bismack Biyombo vers l’Espagne ?

Parmi les principaux free agents toujours sans contrat, il y a Bismack Biyombo, dont le profil défensif n’a pas séduit cet été. L’ancien pivot des Hornets n’a pas trouvé preneur, et son avenir pourrait être en Europe. Selon le Diario de Noticias de Álava, Biyombo serait sur les tablettes de Baskonia, l’équipe de Vitoria, dont les dirigeants cherchent à provoquer un électro-choc après un début de saison raté.

Selon ce quotidien basque, la venue de Lamar Peters n’a pas eu d’effet pour l’instant, et le prochain objectif des dirigeants est de se séparer de Landry Nnoko pour recruter un intérieur plus costaud. Pourquoi Nnoko plutôt qu’un autre ? Tout simplement parce que son salaire est moindre, et que son départ coûtera moins cher en indemnités.

Pour Biyombo, ce serait une forme de retour aux sources puisqu’il a évolué en Liga ACB en 2010/11 sous les couleurs de Fuenlabrada, et c’est là qu’il avait tapé dans l’oeil des scouts NBA, au point d’être drafté en 7e position.