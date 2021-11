Le MVP de la nuit | Evan Mobley, l’étincelle des Cavaliers

Menés de 18 points à un peu plus de deux minutes de la fin du troisième quart-temps à la maison face aux Celtics, les Cavs ont été renversants et Evan Mobley a encore été épatant.

Auteur de 19 points à 8/13 au tir dont 12 dans le quatrième quart-temps, 9 rebonds et 3 contres, l’intérieur a été dans tous les bons coups, s’illustrant en attaque comme sur ce dunk qui a ramené les siens à -1 en début de quatrième quart-temps, ce shoot inscrit à mi-distance avec un grand sang-froid devant Robert Williams III, et deux paniers devant Jayson Tatum près du cercle.

La bonne surprise de l’équipe que l’on n’attendait pas à l’Est

Mais Evan Mobley a également apporté sa pierre à l’édifice en défense en s’offrant notamment deux grosses séquences sur Jayson Tatum dont une bâche décisive sur le leader des C’s, parti au lay-up en transition. A l’arrivée, c’est encore un match plein pour le rookie des Cavs qui n’en finit plus de surprendre par sa maturité, son culot mais aussi sa détermination, comme l’a noté son coach, JB Bickerstaff

« Il a la volonté de gagner des matchs », a-t-il poursuivi. « C’est la seule chose qui compte pour lui. Il ne se satisfait pas de petits accomplissements. Il comprend ce qu’il veut à long terme et il sait que pour y arriver, il faut le faire chaque soir. Il n’a pas démarré en trombe ce soir. Il a fait des efforts pendant la première mi-temps. Puis, à mesure que le match avançait, il a trouvé sa voie ».

Quatrièmes à l’Est, les Cavs ne sont pas à cette place par hasard, et leur sixième succès en sept matchs ne doit rien au hasard ou à la chance. Et Evan Mobley fait office de cerise sur le gâteau au sein de cet effectif finalement assez homogène et qui évolue désormais avec le plein de confiance, sur de ses forces. Un effectif pourtant privé de Collin Sexton, Kevin Love et Lauri Markkanen, soit trois des sept principaux joueurs de la rotation.

« On a joué en équipe dans le dernier quart-temps. On a fait notre petite série, et les fans nous ont porté. On s’est nourris de l’énergie de chacun », a déclaré Mobley après le match. « Il y a l’énergie du vestiaire, tout le monde adhère à notre identité de chien, et c’est ce qui continue de nous porter même lorsqu’on se retrouve à -19 ».

Un état d’esprit qui sourit pour l’instant à cette équipe de Cleveland que personne n’attendait à ce niveau.