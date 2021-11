Assistant de Doc Rivers, Dave Joerger prend du recul pour combattre un cancer

Ancien coach des Grizzlies et des Kings, Dave Joerger est depuis deux saisons le premier assistant de Doc Rivers sur le banc des Sixers.

Mais à 47 ans, le technicien va devoir prendre du recul alors que Philadelphie part en « road trip ». Il a ainsi confié à ESPN qu’il faisait en effet depuis plusieurs semaines des séances de chimiothérapie et de radiothérapie pour traiter une forme de cancer qui touchait « sa tête et son cou ».

Pour l’instant, il avait réussi à ne rater qu’un seul match mais le calendrier à venir ne lui permet pas de continuer à jongler entre son traitement et son rôle d’assistant en Pennsylvanie.

Cela faisait déjà quelque temps que Doc Rivers, le GM Daryl Morey et le propriétaire Josh Harris étaient au courant, alors que les joueurs et les autres membres du staff l’ont appris après la rencontre face aux Pacers, samedi.

Sur le podcast d’Adrian Wojnarowski, Dave Joerger explique que son cancer est dans un stade précoce et qu’il évoque son cas pour encourager le maximum de personnes à se faire dépister.

« Dave n’est pas seulement l’un des entraîneurs les plus talentueux et les plus respectés de la NBA, mais il est aussi un excellent ami, collègue, mari et père », a réagi Doc Rivers. « La même positivité, l’enthousiasme et le cran qui ont fait de lui un entraîneur à succès le porteront également dans son combat contre le cancer. »