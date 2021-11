Entre le Heat et le Jazz, Dwyane Wade penche encore pour Miami

Sur trois défaites de suite, en plein « road trip » dans le Far West, le Heat n’a plus gagné depuis la réception du Jazz dimanche dernier. Ça tombe bien : Miami retrouve la troupe de Rudy Gobert et Donovan Mitchell cette nuit. Mais cette fois dans l’Utah.

De quoi mettre Dwyane Wade dans l’embarras, lui qui est propriétaire partiel de la franchise du Jazz, mais légende du Heat ?

« Je n’ai pas de sentiments partagés », explique Wade dans le Sun Sentinel. « J’adore le Heat, j’adore Jimmy Butler, j’adore Bam. Je vais les supporter quoi qu’il arrive. Donc, il n’y a pas de sentiments partagés. Il n’y a aucune animosité de ma part, parce que je sais faire la différence entre les affaires et le privé. C’était une très bonne opportunité professionnelle pour moi et je ne pouvais pas la manquer. »

Intégré au sein du nouvel actionnariat du Jazz lors de son rachat la saison passée, Wade avoue qu’il s’habitue encore à ce nouveau rôle et ses nouvelles fonctions dans l’organigramme à Utah. « Est-ce différent de porter du violet et toutes ces autres couleurs ? Oui. J’étais plutôt habitué à porter du noir et du rouge toute ma carrière. Il y a certaines choses auxquelles il faut s’habituer. »

Et si la finale NBA opposait le Heat au Jazz…

Mais, dans le fond, Wade restera toujours supporter du Heat avant tout. Sans oublier que le Jazz aussi a le potentiel pour aller loin cette saison, après avoir posté le meilleur bilan de la Ligue l’année passée.

« Avec le Jazz, c’est une nouvelle étape de ma carrière, une nouvelle étape de ma vie. Mais quand il s’agit de parler du jeu d’une équipe, c’est du business. Ce n’est plus personnel. D’un point de vue personnel, j’adorerais voir Miami gagner le titre. Mais j’aimerais aussi qu’on gagne le titre aussi. C’est un win win pour moi. Quand tu as des amis et une franchise avec laquelle tu seras éternellement lié, qui marchent bien et qui ont le potentiel de faire de grandes choses, et que nous aussi on est bon, alors tout va bien. »