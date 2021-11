Darius Garland – Evan Mobley, le duo qui monte chez les Cavaliers

Si Evan Mobley réalise un début de saison, et de carrière, prometteur avec 15.3 points de moyenne à 52 % de réussite au shoot, c’est notamment grâce à l’impact de Darius Garland, et leur complicité naissante.

Les deux jeunes joueurs s’entendent très bien sur les parquets, puisque sur les 59 paniers marqués par l’intérieur après une passe décisive, près de la moitié du temps, on retrouve le meneur de jeu à l’origine et personne n’alimente autant le rookie de Cleveland, pas même Ricky Rubio.

« Ils sont dynamiques quand ils sont ensemble », se réjouit J.B. Bickerstaff au Plain Dealer. « Ils sont des menaces quand on joue avec beaucoup d’espaces. Les défenses doivent choisir entre la peste et le choléra. »

« On sait toujours où se trouve l’autre sur le parquet. Il sait où je veux la balle, et vice versa »

Nouvelle démonstration de cette entente précieuse pour les Cavaliers, ce vendredi dans la large victoire contre les Pistons. Garland a compilé 21 points et 7 passes, Mobley 16 points et 7 rebonds et les deux ont passé 31 minutes côte à côte sur le terrain. Sur ces minutes ensemble, ils affichent un énorme +/- : + 31 !

« On commence à vraiment bien se trouver, à être soudé, ça devient plaisant de jouer avec lui », commente Garland. « J’apprécie énormément », confirme Mobley, quand il parle de jouer avec le meneur de jeu. « On sait toujours où se trouve l’autre sur le parquet. Il sait où je veux la balle, et vice versa. Chaque match, c’est de mieux en mieux. Il me fait de superbes passes lobées. »

Les fans ont effectivement pu apprécier cette connexion en deuxième quart-temps avec un alley-oop. Cette saison, les deux joueurs ont partagé 291 minutes et là encore, leur efficacité pour le groupe de Bickerstaff saute aux yeux : les Cavaliers dominent alors leur adversaire de 6.8 points sur 100 possessions.

Cela tient, on l’a dit, aux performances étonnantes et solides de l’intérieur rookie, mais aussi aux progrès de Garland. Le meneur profite sans doute des conseils de Rubio pour affiner son jeu. Sur les cinq dernières rencontres, il est remarquable de propreté avec 19.2 points et 6.8 passes de moyenne, avec un joli 55 % de réussite au shoot et 54 % à 3-pts.

« C’est un facilitateur, un joueur qui fait le jeu, par nature », assurait récemment le coach des Cavaliers, qui veut également le voir davantage dans un rôle de « chasseur », d’attaquant un peu plus porté sur le panier puisque Collin Sexton est absent pendant un moment. « Voilà pourquoi on adore jouer avec lui, car il partage et rend les choses plus faciles. Face à des joueurs si collectifs, les transformer en chasseur, ça va un peu contre leur instinct et ils ne sont pas toujours à l’aise. Il parvient à impliquer tout le monde, c’est sa nature. »