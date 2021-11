Le MVP de la nuit | Luka Doncic reprend ses bonnes habitudes

Lentement mais surement, Luka Doncic se rapproche de son meilleur niveau, et cette nuit, face aux Spurs, il a signé son premier triple-double de la saison. C’est déjà son 37e en carrière avec 32 points, 15 passes et 12 rebonds. C’est la 3e victoire en trois matches de Dallas cette saison face à San Antonio, et les Mavericks sont au contact des meilleures équipes avec 8 victoires pour 4 défaites.

Ce qu’on retiendra aussi, c’est sa complicité grandissante avec Kristaps Porzingis. Les deux se cherchent de plus en plus, et le Letton semble davantage libéré dans le jeu, comme le prouvent ses 32 points, mais aussi ses deux 3-points du logo avant la mi-temps. A chaque fois, sur des passes de Doncic. Les deux se sont aussi trouvés sur le pick-and-roll, ou quand Porzingis déboule en trailer pour prendre l’axe et écraser un gros dunk.

Avec un Porzingis aussi efficace et dominateur près du cercle, le Slovène n’a pas eu à en faire trop, capable d’arrêter son dribble pour donner la passe à l’intérieur, plutôt que d’aller s’enfoncer dans la défense. Résultat, avec Porzingis comme point de fixation, Doncic s’est retrouvé avec de belles positions à 3-points, et il a mis dedans (6 sur 13), alors qu’il tournait à 28% depuis le début de saison, et qu’il sortait d’un match raté face aux Bulls.

« La saison est longue, et on ne peut pas juger quelqu’un sur un match sur dix. Ce n’est pas juste » le défend Jason Kidd. « Mais Luka est un vrai pro, et il s’est entraîné sur son tir hier, et en gros, tout le monde a fait pareil quand on est revenu de Chicago. Ce soir, on avait décidé de débuter avec du jeu intérieur, et je pense que ça a donné le ton. »

Ce que retient Doncic, c’est les 30 passes décisives pour seulement cinq balles perdues. Un excellent ratio. « On a fait circuler la balle, on a eu beaucoup de passes, et on ne l’a pas perdu. C’est super ! A chaque fois qu’ils ont mis des petits arrières sur nous, on en a tiré profit. Je sais que Kristaps en a parlé, mais je voulais aussi le dire. »

Après ce nouveau succès face aux Spurs, les Mavericks vont passer une semaine au révélateur avec des matches face aux Nuggets, deux fois contre les Suns, et enfin face aux Clippers.