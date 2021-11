John Collins veut s’enlever l’étiquette de simple dunkeur

À force de défier les lois de la gravité avec des envolées spectaculaires, John Collins est devenu l’un des dunkeurs les plus impressionnants de sa génération. Mais sa place dans la ligue ne s’explique pas uniquement par ça.

Ce côté unidimensionnel que lui renvoie le grand public aurait même tendance à le gêner, tant il se considère, à juste titre, comme étant bien plus qu’une bête de foire ou une version 2.0 du « Human Highlight Film », surnom de Dominique Wilkins, son plus glorieux prédécesseur en la matière chez les Hawks.

« J’aime dunker et j’ai des gars qui peuvent lancer des passes lobées. Mais ce qu’il se passe souvent avec mon jeu, c’est que les gens regardent ESPN ou NBA TV et me voient uniquement en train d’attraper des passes lobées et de dunker. Ils ne voient peut-être pas tout le match, mais je dois prendre ça avec un certain niveau de compréhension et continuer à travailler sur mon jeu », a-t-il déclaré à USA Today.

Au-delà de sa capacité à apporter dans tous les secteurs de jeu, la vraie qualité de John Collins, c’est son coach Nate McMillan qui l’explique le mieux : l’habilité à être productif en laissant le jeu venir à lui, sans monopoliser l’animation offensive ou en réclamant trop de ballons.

« John est un gars qui permet au jeu de venir à lui. Il s’intègre dans le flux de l’attaque. Contre les Wizards, il a fini avec 28 points et nous n’avons probablement appelé que deux, trois systèmes pour lui. »

Gagner en leadership, la prochaine étape

Au niveau statistique, malgré un départ délicat des Hawks, John Collins se distingue toujours par sa polyvalence, avec plus de 15 points et 8 rebonds en moyenne. Surtout, il prend moins de tirs mais shoote avec de meilleurs pourcentages (dont un joli 45.5% d’adresse à 3-pts), et sa moyenne de passes décisives est également sa meilleure en carrière. Autant d’éléments qui soulignent un nouveau cap franchi par l’ailier fort, fixé par coach McMillan.

« La prochaine étape pour lui et Trae Young sera de rendre leurs coéquipiers meilleurs. Chacun d’entre nous va devoir faire des sacrifices sur le terrain parce que nous avons une richesse d’effectif plus importante ».

Un nouveau rôle qui passe aussi par davantage de communication avec le reste du groupe, puisque John Collins est devenu un pilier de l’effectif, dans lequel il grandit depuis cinq ans maintenant.

« J’ai fait un grand pas sur le plan vocal cette année. Je veux être un leader défensif et je veux être un joueur en qui les gars peuvent avoir confiance dans ma compréhension du jeu et dans mon intelligence. Je veux continuer à construire là-dessus et être considéré comme un pilier, un gars en qui les gens peuvent avoir confiance ».