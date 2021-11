Six défaites en six matches. Portland est l’une des deux seules équipes de la ligue, avec Houston, à ne pas s’être encore imposée à l’extérieur cette saison. Heureusement pour les Blazers, leur solide bilan à domicile (cinq victoires en six matches) leur permet de garder la tête hors de l’eau.

Comment expliquer une telle différence de performance ? L’un des facteurs est que la qualité de leur défense n’est pas la même à l’extérieur comparée à celle affichée au Moda Center.

« On doit juste être un peu plus concentrés, faire des stops, savoir quelle défense on joue », énumère Norman Powell, dont les propos sont repris par NBA.com, après la défaite des siens sur le parquet des Clippers. L’ailier pointe notamment un « manque de communication » en défense, « ou simplement un manque de concentration. Tout le monde est concerné, surtout à l’extérieur. On doit être un peu plus dedans. »

Ces sauts de concentration se payent cash et se voient dans les statistiques. Cette saison, les hommes de Chauncey Billups affichent certes un « Defensive Rating » de 108.7 points encaissés sur 100 possessions (23e défense), en progrès par rapport aux 115.3 points encaissés sur 100 possessions l’an passé (29e dans la ligue).

L’une des meilleures défenses à domicile

Seulement à l’extérieur, cette moyenne flanche à 117.1 points encaissés sur 100 possessions, soit la pire défense de la ligue en voyage, alors qu’elle est l’une des plus solides à domicile (100.5 points)…

Damian Lillard estime que son équipe est prête à relever à ce défi défensif. Mais « parfois, notre défense s’effondre parce qu’on n’impose pas notre volonté. Tout le monde doit être attentif et voir ce qui se passe pour que ça marche. Lorsqu’on ne le fait pas, on se retrouve avec un trois points ouvert concédé. »

Malgré ces difficultés à l’extérieur, les Blazers peuvent au moins se féliciter des progrès accomplis dans ce secteur, qui reste un enjeu crucial pour cette équipe depuis des années. « C’est comme si nous étions deux équipes différentes : on joue très bien à domicile mais on n’a pas été géniaux défensivement à l’extérieur, offensivement non plus. On travaille dessus », assure toutefois CJ McCollum.

Le déplacement de la nuit prochaine chez les Rockets, l’autre équipe sans victoire loin de ses bases, est une occasion en or de faire quelque chose.





Comment lire le graphique ? Plus l’équipe est éloignée de la diagonale (vers la gauche et le haut), plus elle est performante à domicile défensivement, par rapport à l’extérieur. Plus elle est éloignée de la diagonale (vers la droite et le bas), plus elle est performante à l’extérieur défensivement, par rapport à domicile. Si elle est dans l’axe diagonal, c’est qu’elle est globalement aussi efficace à domicile qu’à l’extérieur.