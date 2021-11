Touché au genou gauche, Kelly Olynyk sera absent au moins six semaines

C’était la crainte après l’avoir vu sortir en boitant bien bas face à Houston, mercredi. Et la nouvelle est confirmée : Kelly Olynyk est bel et bien touché au genou gauche et l’ailier vétéran devrait manquer, au moins, six semaines.

Les examens approfondis ont révélé une entorse des ligaments croisés de niveau II, ce qui va donc demander beaucoup de repos pour l’intérieur canadien. C’est forcément un coup dur pour les pauvres Pistons qui venaient (enfin) de gagner un match face à Houston.

Avec 12 points et 5 rebonds de moyenne, Kelly Olynyk est le quatrième meilleur marqueur de son équipe, et le meilleur intercepteur. Son compatriote, Trey Lyles, devrait hériter de minutes supplémentaires en conséquence.