Fin de série pour Toronto, qui enfonce Philadelphie

Pour le retour de Tobias Harris avec les Sixers, Fred VanVleet (32 points, 6 rebonds, 7 passes) avait décidé de jouer les trouble-fête. Impérial de bout en bout, le meneur des Raptors a ainsi guidé son équipe vers un précieux succès, à l’issue d’une rencontre décousue et qui s’est décidée dans la dernière minute (115-109).

Parfaitement épaulé par OG Anunoby (20 points, 4 rebonds, 4 passes) et Gary Trent Jr. (20 points, 5 rebonds, 4 passes), tout aussi décisifs que lui dans le « money-time », des deux côtés du parquet, « FVV » a clairement été l’homme fort de Toronto, qui renoue avec la victoire après ses trois défaites d’affilée.

Pour les joueurs de Philadelphie, qui s’apprêtent à démarrer un « road-trip » périlleux de six matchs sur la côte Ouest, la folle ambiance du Wells Fargo Center n’a pas pu les empêcher de subir un nouveau revers, le troisième de suite. En dépit, également, de l’énième superbe prestation du jeune Tyrese Maxey (33 points, 4 rebonds, 5 passes).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Fred VanVleet en patron. Rapidement en jambes, avec ses 15 points et 3 passes dès le premier quart-temps, « FVV » a donné le tournis à ses défenseurs pendant toute la soirée, terminant avec 32 points, 6 rebonds et 7 passes au compteur, à 11/22 aux tirs et 6/11 à 3-points. Maître à jouer des Raptors, le meneur a confirmé sa bonne forme actuelle en portant d’abord son équipe sur ses épaules, puis en la réveillant dès qu’elle était dans le dur, en première mi-temps ou dans le dernier acte. Cerise sur le gâteau, le champion 2019 a assuré dans le « money-time », inscrivant un 3-points assassin dans le corner, à 25 secondes de la fin (113-109).

— Philadelphie s’empale sur la zone de Toronto. Solidement installés en tête (68-59) au milieu du troisième quart-temps, les Sixers ont ensuite déjoué, quand Nick Nurse a sorti sa défense de zone. Avec des éléments comme OG Anunoby, Scottie Barnes, Precious Achiuwa ou Chris Boucher, les Raptors ont fait vivre un véritable cauchemar à leurs adversaires, qui se sont cassés les dents sur cette zone 2-3, encaissant ainsi un « run » de… 19-5 ! Avant de reprendre un petit éclat (9-2) en début de dernier quart-temps, puis de s’adapter enfin un minimum à la défense canadienne, qui a clairement renversé le cours de la partie.

— Le retour de Tobias Harris. Absent depuis six matchs, pour cause de Covid-19, l’ailier des Sixers a enfin retrouvé ses coéquipiers, toujours privés de Joel Embiid, Ben Simmons et Matisse Thybulle. Avec ses 19 points, 7 rebonds et 7 passes, le joueur de 29 ans a signé une prestation intéressante, malgré du déchet plutôt logique après deux semaines d’absence (7/18 aux tirs, 1/6 à 3-points et 4 pertes de balle). Il a en tout cas démarré fort en première mi-temps, étant notamment impliqué sur les 10 premiers points de son équipe, avant de perdre en influence au fil des minutes.

LES TOPS/FLOPS

✅ Tyrese Maxey. Déjà brillant face aux Bucks (31 points, 5 rebonds, 4 passes), le « combo-guard » des Sixers a remis ça face aux Raptors (33 points, 4 rebonds, 5 passes). Toujours autant utilisé par Doc Rivers (41 minutes de moyenne depuis cinq matchs, encore 40 cette nuit), « T-Max » reste pourtant très efficace et, aujourd’hui, il a surtout pesé dans le dernier acte. Au moment où Philadelphie était largué au score et avait besoin d’une étincelle en attaque. Agressif vers le cercle et plein de culot, le joueur de 21 ans a donc pris ses responsabilités et relancé son équipe, avant que Toronto ne douche sa tentative de « comeback » sur la fin.

✅ Chris Boucher. Peu en vue depuis le début de saison (4.8 points et 3.5 rebonds de moyenne), l’intérieur des Raptors est enfin sorti de sa boîte cette nuit. Compilant 17 points, 6 rebonds et 2 contres, à 7/12 aux tirs, et apportant principalement lors de la grosse séquence canadienne, à cheval sur les troisième et quatrième quarts-temps. Associé à Scottie Barnes, OG Anunoby ou encore Precious Achiuwa, le Saint-Lucien d’origine a ainsi fait parler sa mobilité, son énergie, son physique et sa combativité dans la raquette. Et il se pourrait que cette performance lance définitivement son exercice 2021/22.

MAMAN LOWRY DANS LES TRIBUNES

Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire de Toronto, Kyle Lowry était en quelque sorte présent au Wells Fargo Center cette nuit, puisque sa mère se trouvait dans le public, pour supporter la franchise canadienne. Originaire de Philadelphie, le nouveau meneur de Miami a en tout cas dû apprécier depuis Los Angeles la force de caractère affichée par ses anciens coéquipiers, en Pennsylvanie.

And we repping … pic.twitter.com/5d4KzhSCNJ — marie hollaway (@blessedmom07) November 12, 2021

LA SUITE

Philadelphie (8-5) : déplacement à Indiana, dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).

Toronto (7-6) : réception de Detroit, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).