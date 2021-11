Huitième défaite de suite, cinq fautes techniques… Les Pelicans à la dérive

Bons derniers de la NBA, les Pelicans ont continué de creuser cette nuit à l’occasion de la réception d’Oklahoma City. On retiendra cette fois un cinglant 15-0 encaissé au cours d’un deuxième quart-temps haut en couleurs, marqué par cinq fautes techniques, un écart qui a gonflé jusqu’à -21, ainsi qu’une adresse catastrophique (35.1% au tir), pour un nouveau revers à l’arrivée (100-108), le 11e en 12 matchs.

Alors qu’il avait essayé de voir le verre à moitié plein jusque là, Willie Green a cette fois fustigé l’attitude de son groupe, dans l’investissement notamment.

« Ce n’est pas la série de défaites. Ce n’est pas un quart-temps. C’est notre approche de ce match », a déploré le coach rookie. « Il y a eu des moments dans le match où nous avons eu des gars qui ne se sont tout simplement pas battus. Qui n’ont pas été suffisamment durs pour notre équipe. C’est un élément non négociable pour moi. C’est l’accord qu’on a. C’est ce que nous sommes. En tant que leader de cette équipe, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas avoir des gars sur le terrain qui ne se donnent pas à 110% ».

Cinq fautes techniques en quatre minutes…

Willie Green avait de quoi être en colère, notamment sur les cinq fautes techniques venues réprimander le mauvais comportement de Jonas Valanciunas, Devonte’ Graham, Jaxson Hayes et Josh Hart envers le corps arbitral.

Alors qu’il pensait bénéficier d’une faute en sa faveur, Josh Hart s’est même retrouvé exclu après avoir récolté une deuxième faute technique dans la foulée pour protestation. Déjà que Zion Williamson et Brandon Ingram sont absents et que les temps sont durs, les Pelicans n’avaient vraiment pas besoin de ça…

« Nos gars pensaient qu’il y avait faute, mais nous n’avons pas eu le coup de sifflet », a commenté Willie Green par rapport au pétage de plombs de Josh Hart. « Mais nous n’allons pas avoir ces coups de sifflet. Nous ne les avons pas mérités. Alors de quoi nous plaignons-nous ? Tant que nous ne les aurons pas mérités, nous ne les aurons pas. C’est le problème. J’en ai parlé à nos gars. On doit garder notre sang-froid. Notre marge d’erreur est trop faible pour faire ce qu’on a fait ce soir. On a besoin de Josh. On a besoin de Jonas, de Jaxson. Nous avons besoin que tout le monde soit compétitif et joue à un haut niveau pour pouvoir gagner ».

Willie Green vit décidément des débuts bien compliqués mais ne baisse pas les bras pour autant, convaincu que même diminué, son groupe peut être meilleur que ce qu’il a montré sur ce match.

« On va les rappeler à l’ordre. Dès demain à l’entraînement. Et par ça j’entends leur faire comprendre qu’on vaut mieux que ça. On vaut mieux que d’être mené de 21 points sur notre terrain. Notre approche doit être meilleure. Mon approche doit être meilleure. Je dois préparer l’équipe à jouer. Je n’ai pas fait un bon travail ce soir ».