Cade Cunningham remporte son duel de rookies face à Jalen Green

Cette affiche entre Houston et Detroit n’était pas la plus séduisante sur le papier puisque, avant cette rencontre, la première équipe restait sur huit défaites de suite et la seconde sur quatre revers consécutifs. Pourtant, ce match avait un intérêt tout trouvé : le duel Cade Cunningham – Jalen Green.

Les deux premiers choix de la dernière Draft s’affrontaient pour la première fois de leur carrière en saison régulière, et c’est Cade Cunningham qui a remporté ce duel, avec la victoire de Detroit et une performance plus solide. Sur le plan des chiffres, avantage à Jalen Green, auteur de 23 points à 8/20 contre 20 points à 8/18 de Cade Cunningham.

Mais avec deux paniers importants dans le dernier quart-temps, quand l’arrière de Houston, lui, va rester muet avec un 0/4 au shoot, le rookie des Pistons va être bien plus décisif que son adversaire.

« Il a ce gène », se réjouit Dwane Casey pour le site officiel de la franchise du Michigan. « Il peut être performant dans les dernières minutes, malgré la pression. C’est ce qu’on avait vu de lui à l’université. Plus le moment est important, meilleur il est. Il a ce truc, il est à l’aise avec la balle. »

Les Rockets étaient en pleine dynamique, pour combler un retard de 14 points, avec un 10-0, quand Cade Cunningham a frappé à 3-pts en dernier acte. Ensuite, il obtient un coup de sifflet, en provoquant un passage en force sur Jalen Green justement. « Il a fait ce qu’il était censé faire. Il est calme et intelligent, il ne force rien », remarque Jerami Grant, auteur de son côté de 35 points dans cette partie.

Green en mode trash talking

L’ancien joueur de la Ignite Team en G-League, défait donc, aura pour lui l’action du match, avec un gros dunk en troisième quart-temps après avoir débordé Cade Cunningham. Il a ponctué cela avec du « trash talking », synonyme de faute technique.

« Ça arrive, je ne sais même plus ce que j’ai dit exactement. J’étais gonflé à bloc, c’est tout », reconnaît le Rocket au Houston Chronicle. « Je parle aussi, et tout dépend de ce qui est dit », ajoute le joueur de Detroit. « Rien de ce que j’ai entendu n’a d’impact sur moi. J’ai l’impression que c’était simplement pour les caméras. »

Cette action symbolise en quelque sorte le match de Jalen Green : il a de meilleures statistiques et une place dans le Top 10, mais son dunk s’est surtout conclu par une faute technique, et son match avec une défaite, la neuvième de suite pour les Texans.

« C’est frustrant », concède-t-il. « On ne veut jamais perdre, mais dans le même temps, je regarde plus loin. On reste une jeune équipe avec du talent. J’ai essayé de laisser le jeu venir à moi. Quand il fallait shooter, j’ai pris mes tirs. Quand il fallait pénétrer, j’ai pris ma chance. »