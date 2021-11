Le MVP de la nuit | Andrew Wiggins sans pitié avec les Wolves !

« Il en fait clairement une vengeance personnelle« . C’est ce qu’a déclaré Chris Finch après la perf’ d’Andrew Wiggins face aux Wolves. L’ailier des Warriors répond aux 48 points d’Anthony Edwards avec 35 points à 14 sur 19 aux tirs, dont 3 sur 6 à 3-points et deux dunks monstrueux sur Karl-Anthony Towns.

« C’est mon pote. L’an passé, il m’en avait collé un, et il fallait que je lui rende. J’aime ces deux dunks. Et puis, ils sont sur KAT… » a souri Andrew Wiggins à propos de ce dunk ligne de fond, puis cette grosse claquette dans le dernier quart-temps sur le dos de son ancien coéquipier.

« J’ai la photo de sa claquette sur mon téléphone. Je vais lui envoyer désormais avant chaque match. Il va avoir 72 messages de plus de ma part » a chambré Stephen Curry, qui oublie qu’il ne reste plus que 71 matches.

« Ce n’était pas un match revanche, mais un bon match face à une ancienne équipe »

Andrew Wiggins avait donné le ton d’entrée en plantant les sept premiers points de son équipe, et sa première mi-temps est juste parfaite avec 22 points à 9 sur 9 aux tirs, dont ce « poster dunk » ligne de fond. « Andrew a été fantastique dans l’agressions dès le début, et j’ai adoré son énergie. Évidemment, il était très motivé face à son ancienne équipe, mais on avait vraiment besoin de tout ce qu’il a apporté ce soir » témoigne Steve Kerr.

Maladroit jusqu’à présent, Andrew Wiggins s’est régalé sur le jeu de transition et la contre-attaque. Il n’a pas eu besoin d’en faire trop, et la quasi-totalité de ses tirs est propre. Pour lui, ses coéquipiers lui ont facilité la tâche.

« Ce n’était pas un match revanche, mais un bon match face à une ancienne équipe » résume le meilleur marqueur des Warriors. « C’était un match plaisant. Le basket est plaisant, et on est toujours excité à l’idée d’affronter son ancienne équipe. »

Depuis son arrivée aux Warriors, son bilan face aux Wolves est plus que positif : trois victoires en quatre matches.