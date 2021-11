Toujours maladroit, Jalen Suggs poursuit son adaptation à la NBA

Si Cole Anthony brille pour le moment dans le « backcourt » du Magic, il est impossible d’en dire autant de son partenaire sur les lignes arrières floridiennes, Jalen Suggs.

En bientôt un mois de compétition (11 matchs), le rookie affiche, certes, des statistiques brutes plutôt correctes, de 12.0 points, 3.2 rebonds et 3.5 passes par rencontre (avec tout de même 3.5 pertes de balle), mais ce sont surtout ses pourcentages de réussite qui inquiètent : 31% aux tirs et 22% à 3-points…

Offensivement, Jalen Suggs est donc loin de vivre un début de carrière idéal, même s’il ne veut pas forcément s’alarmer, mettant tout en œuvre pour rebondir au plus vite.

« Je continue de me sentir à l’aise, de me mettre en jambes, de trouver mon rythme sur le terrain », explique-t-il, déterminé, à USA Today. « Mais personne ne va m’imposer ce que je dois faire, je vais le dicter de moi-même. »

Une dimension physique à assimiler

Pas non plus trop inquiet pour Jalen Suggs, son coach Jamahl Mosley reconnaît d’ailleurs que « ce n’est plus qu’une question de temps [avant que ses shoots ne tombent dedans] ». Il n’empêche que le « combo guard » de 20 ans est dans le dur offensivement et, comme la majorité des rookies qui débarquent en NBA, il a du mal à obtenir des coups de sifflet de la part des arbitres pour gagner en confiance.

« En cours de match, il y a parfois un All-Star ou un vétéran qui obtient ce genre de coups de sifflet. Mais c’est le basket. Il y a des moments où vous allez les obtenir, d’autres où vous ne les obtiendrez pas. Moi, j’essaie juste de jouer malgré les fautes, malgré les contacts, de terminer mes actions ou de servir mes coéquipiers. C’est une ligue physique et il y aura pas mal d’actions de la sorte en plein match », explique le 5e choix de la dernière Draft, qui affiche 3.5 tentatives par match sur la ligne.

En dépit de ses difficultés offensives, qui lui valent parfois d’être trop hésitant dans ses choix et, donc, de prendre les mauvaises décisions, Jalen Suggs ne manque pas de donner de sa personne en défense. Ce qu’apprécie justement Wendell Carter Jr, qui estime que l’ancien pensionnaire de Gonzaga n’a « aucune limite », en termes de potentiel.

« Défensivement, il est phénoménal, c’est une peste sur le porteur de balle », livre le pivot d’Orlando. « Il sait comment bien lire le jeu. Offensivement, beaucoup d’entre nous l’ont poussé à prendre ses tirs ouverts. Parfois, il réfléchit un peu trop, ce qui est normal, car il veut juste réussir la bonne action. Mais, parfois, la bonne action, c’est de simplement shooter. Et nous lui faisons savoir. Il va trouver ses propres sensations en attaque. »