Kansas, Emoni Bates, Chet Holmgren, buzzer beater… Retour sur l’intense première soirée de NCAA

Si Duke a bien commencé sa saison, pour la dernière danse de Coach K, en battant le rival du Kentucky, c’est Kansas qui avait bel et bien ouvert le bal en battant Michigan State, aussi sur les planches du Madison Square Garden. Le senior Ochai Agbaji (29 points) a été monumental dans la victoire des Jayhawks.

Par ailleurs, les freshmen stars ont également répondu présent avec Chet Holmgren (14 points, 13 rebonds, 7 contres et 6 passes) qui a bien noirci la feuille de stats dans une très facile victoire de Gonzaga, alors que pour Memphis, Emoni Bates (17 points, 4 rebonds, 4 passes) a également été très bon dans un succès face à Tennessee Tech.

Kansas sera solide

Attendu comme un des favoris au titre cette saison, Kansas n’a pas manqué ses débuts face à Michigan State, en lever de rideau du match Duke – Kentucky. Les Jayhawks ont fait la différence en deuxième mi-temps, grâce à un énorme match d’Ochai Agbaji (29 points) et une solide performance de Remy Martin (15 points, 6 rebonds).

Sans Jalen Wilson suspendu pour quatre matchs après son arrestation en état d’ivresse, Kansas a logiquement dominé Michigan State avec sa puissance près du cercle, même si l’imposant pivot David McCormack (10 points à 4/11) a été maladroit. Dans sa saison senior, Agbaji est un potentiel All American et Martin est encore en train de s’adapter à sa nouvelle équipe après son transfert d’Arizona State. La preuve ? L’ancien scoreur des Sun Devils n’a pas tenté le moindre tir en première mi-temps.

Côté Spartan, seuls deux titulaires atteignent la barre des 10 points (Marcus Bingham Jr. et Gabe Brown). Ce sont les remplaçants qui ont apporté le plus gros écot offensif pour MSU avec AJ Hoggard (17 points, 4 passes) et Julius Marble II (13 points, 7 rebonds). Avec 16 balles perdues et un petit 9/16 aux lancers, la troupe de Tom Izzo avait de quoi nourrir des regrets…

Gonzaga et Chet Holmgren très faciles

Face à la petite fac de Dixie State, les Bulldogs n’ont pas fait dans la dentelle en s’imposant largement (97-63), derrière 11 points et 4 rebonds de Drew Timme mais surtout 14 points, 13 rebonds, 7 contres et 6 passes du freshman Chet Holmgren.

La nouvelle star des Zags n’a pas tardé à se mettre en lumière avec un premier panier tout en toucher contre la planche, puis deux contres rapides, et un nouveau rebond offensif conclu au dunk pour insuffler un cinglant 25-6 d’entrée de jeu. A 4/6 aux tirs (dont 0/2 à 3-points) et 6/9 aux lancers, Holmgren n’a pas forcé son talent. Mais il finit déjà avec un double double pour son premier match. Facile !

A ses côtés, on notera le double double de Julian Strawther (17 points, 10 rebonds) également très bon pour démarrer sa deuxième saison à Gonzaga.

Emoni Bates réussit ses débuts

Le freshman de Memphis, Emoni Bates, n’a pas manqué ses premiers pas en match officiel. Avec 17 points, 4 rebonds et 4 passes, le nouveau protégé de Penny Hardaway (et aussi Ja Morant) a en plus été très efficace à 6/9 aux tirs dont 4/7 à 3-points.

C’est d’ailleurs derrière l’arc qu’il a envoyé ses premières flèches avant de varier son jeu et trouver ses coéquipiers démarqués, dont Jalen Duren (15 points, 6 rebonds), lui aussi très bon pour ses débuts, et une autre quinzaine pour Lester Quinones.

A 59% de réussite au global et 50% à 3-points, les Tigers ont tout simplement déroulé leur jeu face à une adversité moindre, malgré le bon match du Malien Mamadou Diarra, meilleur scoreur de Tennessee Tech avec 11 points en sortie de banc.

Ohio State et Wichita State au buzzer !

On n’en est qu’à la première soirée de basket universitaire, mais on a déjà eu droit à des finish dignes du tournoi final, notamment du côté d’Ohio State. Face à la petite fac d’Akron, les Buckeyes ont dû s’employer pour s’imposer (67-66).

Après une action improbable à quatre points d’Ali Ali (17 points), Akron avait repris les devants à 6 secondes du terme. Mais Ohio State n’a pas paniqué. Malachi Branham a réussi à servir Zed Key (14 points, record en carrière) dans la peinture pour sauver les meubles avant le buzzer.

« C’était fou, je n’arrivais plus à respirer. C’était super excitant », commentera Key, le héros du match, après la victoire.

Dans le même temps, du côté de Wichita State, c’est Tyson Etienne (16 points) qui a sorti son équipe d’un bien mauvais pas face à Jacksonville State. Les Shockers ont bien porté leur nom en s’imposant sur le fil (60-57) grâce à un ultime tir d’Etienne, depuis le logo du milieu de terrain, à moins de 2 secondes du terme.

Les résultats majeurs de la soirée

Duke – Kentucky (79-71)

Kansas – Michigan State (87-74)

Gonzaga – Dixie State (97-63)

UCLA – CSU Bakerfield (95-58)

Texas – Houston Baptist (92-48)

Purdue – Bellarmine (96-67)

Illinois – Jackson State (71-47)

Oregon – Texas Southern (83-66)

Alabama – Louisiana Tech (93-64)

Villanova – Mount St Mary’s (91-51)