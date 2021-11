NCAA | Duke ouvre la saison en battant Kentucky au Madison Square Garden

C’était la rentrée des classes universitaires hier soir au Madison Square Garden, avec un Kentucky – Duke de gala pour lancer une saison qui s’annonce palpitante. Au fond du trou la saison passée, les deux facs ont offert un très beau duel, remporté par la troupe de Coach K. (79-71), et globalement dominé par les Blue Devils et leurs incroyables freshmen, Paolo Banchero (22 points, 7 rebonds) et Trevor Keels (25 points).

En face, Sahvir Wheeler (16 points, 10 passes) et Oscar Tshiebwe (17 points, 19 rebonds) ont eu beau cumuler deux très jolis « double-double », leurs Wildcats n’ont pas réussi à tenir la distance. Ils ont bien repris l’avantage en début de deuxième mi-temps mais Duke a pu compter sur une rotation plus fournie.

Gênés par des crampes à différents moments du match, Banchero et Keels, mais aussi Wendell Moore Jr, ont réussi à bien se passer le relais.

La facilité de Banchero et la puissance de Keels ont été particulièrement impressionnantes pour Duke qui a bien fait d’insister en pénétration et dans la peinture en général, car à 3-points, ce n’était pas ça (1/13).

Le très attendu TyTy Washington a lui connu des débuts difficiles avec 9 points et 3 passes, le tout à un 3/14 qui a trahi son appréhension. Globalement, Kentucky a été bien trop timoré au contact, n’obtenant que 7 lancers francs (pour 6 réussites) contre 23 pour Kentucky (pour 16 réussites).