La femme de Robert Sarver s’en prend à des témoins…

Après des accusations de racisme et de misogynie à l’encontre de Robert Sarver, la NBA a ouvert une enquête sur le propriétaire des Suns, et ESPN révèle aujourd’hui que la femme de ce dernier, Penny Sarver, a approché plusieurs témoins dans cette affaire.

Trois anciens salariés de la franchise ont reçu des messages, via Instagram et SMS, et selon eux, il s’agit de méthodes d’intimidation. Il faut rappeler que sur les 70 témoignages recueillis par ESPN, seul un n’est pas anonyme, et c’est lui d’Earl Watson, l’ancien coach de la franchise. On n’a donc pas l’identité des autres, mais Penny Sarver a donc pris les devants, en contactant trois anciens employés.

« Au cours du week-end, j’ai décidé de mon propre chef d’entrer en contact avec quelques personnes pour essayer de rétablir la vérité et de partager à quel point j’étais déçue et blessée par les mensonges qui circulent sur mon mari et l’organisation des Suns », a reconnu Penny Sarver. « J’ai fait part du sentiment de trahison que j’ai ressenti et j’ai évoqué la douleur que nous traversons en tant que famille. Toute suggestion selon laquelle j’ai essayé d’intimider quelqu’un est aussi stupide que fausse et scandaleuse. »

« Si quelque chose arrive à l’un de mes enfants, je vous tiendrai, vous et Earl Watson, personnellement responsables »

Pour en avoir le coeur net, ESPN a récupéré les messages envoyés à ces anciens salariés. En voici la teneur.

« C’est Penny Sarver » écrit-elle au premier ou à la première. « Je sais que vous avez coupé les ponts avec Robert et que vous êtes très amer. Je veux vous rappeler que de vraies vies sont en jeu ici. »

Plus loin, elle ajoute : « S’il vous plaît, mettez votre haine de côté et réalisez le mal que vous causez en répandant des mensonges et des inventions. Est-ce si important pour vous d’être sous les projecteurs ? Si quelque chose arrive à l’un de mes enfants, je vous tiendrai, vous et Earl Watson, personnellement responsables. Pensez à votre propre enfant pendant une seconde et imaginez que les rôles soient inversés. »

« En essayant de détruire mon mari avec tes mensonges, tu as détruit ma famille et mes enfants »

Pour l’employé , c’est une vraie tentative d’intimidation : « Je ne sais pas interpréter ça autrement que comme une menace« .

Au second salarié, elle écrit : « Je suis terriblement attristée que vous puissiez dire des choses aussi fausses sur mon mari. Votre interprétation de ce qui s’est passé est si loin de la vérité. Vous êtes en train de détruire la vie de ma famille. Je vous en remercie. »

Enfin, au troisième, elle a envoyé ce message : « Tu es un tel menteur (ou menteuse). En essayant de détruire mon mari avec tes mensonges, tu as détruit ma famille et mes enfants. »