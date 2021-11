À ceux qui s’interrogeraient sur le modeste départ de Kemba Walker avec les Knicks, seulement 12 points de moyenne, une partie de l’explication est sans doute à trouver du côté de son genou. En délicatesse avec ce dernier depuis des mois, le meneur doit continuer à composer avec cette gêne.

L’an passé, les Celtics et lui avaient convenu qu’il devrait manquer environ un quart des matches. Le quadruple All-Star en a finalement disputé 43. L’innovation cette saison est que, plutôt que de programmer ses jours de repos, l’intéressé reste d’abord à l’écoute de son corps.

C’est la raison pour laquelle il a préféré se passer du premier match du back-to-back des derniers jours. Pas de réception de Cleveland il y a deux jours, donc. En revanche, il était bien de la partie cette nuit à Philadelphie.

Le meneur y a produit une feuille de statistiques modeste avec seulement 8 points (3/9 aux tirs), 5 passes et 3 rebonds. Il s’est toutefois fait remarquer en toute fin de match avec une passe décisive, une action à trois points après un « floater » puis une interception dans la foulée.

« J’ai simplement eu le sentiment que c’était le bon moment pour me reposer », justifie le joueur de 31 ans en référence à son absence face aux Cavs. « L’année est longue, je ne vais pas disputer tous les matchs, donc j’ai pensé que c’était le moment de me reposer. Et ça a marché. » Collectivement, non, car les Knicks ont lourdement chuté face aux Cavs avant de se reprendre cette nuit.

« Je me sens bien », poursuit le meneur, qui disposerait ainsi du dernier mot pour jouer ou non. « J’essaie de continuer à me sentir ainsi. C’est pourquoi je me suis reposé, ce qui est la partie la plus difficile pour les athlètes en général : rester en bonne santé. C’est difficile. Nous jouons beaucoup au basket. Nous voyageons beaucoup. »

Pas de gros voyages à venir pour les Knicks qui vont disputer la majorité de leurs matchs à venir à domicile. Le prochain « back-to-back » est programmé pour la fin novembre.