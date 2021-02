Kemba Walker monte en puissance malgré la gestion de son genou

Début février, Kemba Walker semblait au fond du trou, frustré par ses difficultés à faire la différence en un-contre-un et sa maladresse générale. Depuis, ça va mieux pour le meneur, qui vient de boucler un match à 28 points, 6 rebonds et 5 passes, à 10/16 au tir dont 5/8 de loin, pour l’emporter face aux Hawks.

Et sur ses quatre derniers matchs, l’ancien Hornet tourne à 21 points, 4 rebonds et 3 passes, à 47% de loin. Ce n’est toujours pas le Pérou, mais c’est déjà en progrès, et Brad Stevens s’en félicite.

« Kemba a été très bon », assure le coach. « On a souffert durant cette période et il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de discussions. Mais dans trois des quatre matchs que Kemba a disputés, nous avons gagné. Et dans les quatre matchs, il a plutôt bien joué. On peut dire qu’il est vraiment en train de monter en puissance et c’est positif pour notre équipe. Il était de très loin notre meilleur joueur à Washington et il a été bon face à Denver, et incroyable ce soir (lors de la victoire face à Atlanta). Il a assumé le défi de courir après Young toute la soirée, qui a fini avec 31 points, mais qui a plutôt bien été défendu pendant trois quart-temps et demi. »

Pas question de jouer les back-to-backs

L’entraîneur semble ainsi avoir fait quelques ajustements pour permettre à Kemba Walker d’obtenir davantage d’espaces, avec de multiples écrans lorsqu’il a le ballon, ou en l’utilisant davantage sans la balle.

De quoi lui offrir plus de rythme, en particulier en début de match, et empêcher qu’il ne se frustre.

« Je me sens bien, je me sens confiant », assure l’intéressé. « Mes coéquipiers ont fait du bon travail pour m’ouvrir le jeu, pour me trouver quand j’étais ouvert. Je devais juste rentrer le tirs, et ça faisait du bien. Je me sens très bien, de plus en plus fort chaque jour. C’est sympa quand on joue ensemble et que les choses se passent bien. »

L’autre facteur pour le meneur, c’est le repos par rapport à son genou, qui lui a posé tant de problèmes. Pas question en effet qu’il joue les back-to-backs, et dans ce calendrier chargé, il est donc obligé de manquer environ un quart des matchs. Pas évident pour retrouver du rythme, mais les Celtics ne veulent pas revivre la situation de l’an passé, avec un Kemba Walker gêné pendant des mois, et finalement diminué pendant les playoffs.