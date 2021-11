Les Kings pourront toujours se défendre en expliquant que Tyrese Haliburton n’était pas présent. Mais c’est une excuse qui ne tient qu’à moitié. D’abord parce que les Suns évoluaient eux sans Deandre Ayton. Ensuite, pendant la première mi-temps, cela n’avait pas empêché Sacramento de rester au contact (64-67).

Que s’est-il donc passé en troisième quart-temps ? Car la chute est brutale avec un 31-12 en douze minutes pour les finalistes 2021.

« Les Suns n’ont fait aucun ajustement », constate Luke Walton à NBC Sports. « Ils ont joué de la même façon qu’à Phoenix (le 27 octobre dernier), et ça nous avait gênés en première mi-temps, puis on avait trouvé notre rythme en seconde. On a commencé le troisième quart-temps avec une mentalité très soft, des deux côtés du terrain. C’est inacceptable, vu ce qu’on essaie de faire. On savait comment ils allaient jouer et on les a laissés nous sortir du match. On doit être plus dur mentalement et physiquement. »

Trente-huit points encaissés sur 24 balles perdues

Les Kings ont bien aidé leur adversaire en manquant huit shoots de suite et en perdant cinq ballons pour commencer la deuxième période. Forcément, Chris Paul renifle l’odeur du sang et les Suns passent alors un 14-0. Les joueurs de l’Arizona ont transformé les 24 ballons perdus des Kings (10 rien que dans ce fameux troisième acte) en 38 points.

« Ce qui me déçoit le plus, ce sont les occasions manquées. On a laissé Phoenix prendre le contrôle, autant ne pas jouer à ce moment-là… » peste le coach californien. « On est encore dans le dur, on doit apprendre à se battre malgré la fatigue. On a laissé 38 points sur nos balles perdues. Il y a eu du bon dans ce match, mais ce troisième quart-temps était dégueulasse. On doit faire attention avec nos possessions. »

Luke Walton a raison de voir du positif puisqu’en dernier quart-temps, ses joueurs vont tenter de revenir après cette grosse glissade. Avec orgueil, ils gagneront cet ultime acte 28-11, insuffisant pour l’emporter néanmoins.

« Quand on est revenu sur le parquet en dernier quart-temps, je me suis dit qu’on ne pouvait pas perdre ce match comme ça », raconte De’Aaron Fox, un des principaux coupables de ces munitions gâchées avec cinq ballons perdus. « On joue bien en ce début de saison, et je voulais qu’on se donne une chance. On a bien terminé, avec une fin de match accrochée. On n’a pas gagné, mais c’était serré, comme dans beaucoup de nos défaites. »