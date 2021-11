Finalement, Ben Simmons rencontre un psychologue des Sixers…

Chaque jour ou presque apporte un brin de nouveauté dans la saga Ben Simmons. Lundi, on apprenait qu’un possible intérêt des Celtics existait, et également que le meneur de jeu de Philadelphie avait communiqué le nom des psychologues, du syndicat des joueurs, qu’il consultait à son club.

Sauf que la franchise semblait perplexe face à cette attitude, en pensant que le joueur faisait surtout cela pour éviter de perdre de l’argent tout en gagnant du temps d’ici son transfert, et les Sixers ont donc recommencé à le sanctionner financièrement. Motif de cette sanction ? Ben Simmons n’est certes pas « prêt mentalement » pour rejouer, mais il refuse en même temps de consulter les psychologues de la franchise.

D’après ESPN, qui livre les derniers éléments de cette série à rebondissements, le All-Star a enfin rencontré un psychologue de la franchise ce lundi.

Est-ce un véritable pas en avant vers un éventuel retour sur les parquets ? La question reste sans réponse pour l’instant et il faudra attendre le prochain épisode pour en savoir plus.