Mieux entouré offensivement, Bradley Beal peut hausser le ton en défense

Depuis le début de saison, Bradley Beal insiste sur son envie de défendre. S’il est encore loin d’être l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, il lui arrive de monter d’un cran sur certaines séquences, ce qu’il ne faisait pas toujours par le passé.

La preuve contre les Bucks. En deuxième quart-temps, Milwaukee est fin de possession et la balle parvient à Grayson Allen. Bradley Beal change pour se retrouver face à l’arrière et lui met la pression. Il est à deux doigts de lui voler la balle. Le joueur des Bucks doit reculer pour récupérer la gonfle et Bradley Beal continue son effort jusqu’au bout, loin du cercle et près de la ligne de touche. Fin des 24 secondes, balle récupérée par les Wizards et explosion de joie entre le joueur de la capitale et son coach.

« C’est génial », déclare Wes Unseld Jr, en parlant de ce moment, pour The Athletic. « Ça l’est vraiment, car je pense qu’il a décidé d’assumer. Sans doute qu’on lui a reproché de ne pas défendre durant sa carrière. Il en est capable, avec sa taille et sa puissance. On commence à le voir de plus en plus. Donc j’adore le fait qu’il soit touché par ça, qu’il soit fier de défendre. »

Pour Spencer Dinwiddie, ce genre d’action a un impact certain sur un groupe. « Chaque fois qu’une star réalise un gros effort, c’est important pour l’équipe. Il a tout donné et ça nous inspire pour faire la même chose. »

« C’est incroyable comme sensation de savoir que j’ai des vétérans pour conclure et gagner le match »

Et si Bradley Beal peut autant se donner en défense, comme sur une telle séquence, c’est aussi parce qu’en attaque, il est mieux entouré. Avec Dinwiddie, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma autour de lui, le All-Star n’est plus obligé de marquer 35 ou 40 points pour que les Wizards existent dans les grands matches.

« Ça fait du bien de ne pas avoir à tout faire », explique-t-il, après avoir tout de même inscrit 30 points à 14/22 au shoot contre les champions en titre. « Je peux vraiment me concentrer sur d’autres domaines, comme la défense. C’est incroyable comme sensation de savoir que j’ai des vétérans pour conclure et gagner le match. Ils sont préparés, ils savent ce qu’il faut faire. »

Sans oublier qu’avec un coach qui félicite son joueur en plein match après son action défensive réussie, Bradley Beal se sent porté. Surtout dans une rencontre qui ressemblait à « un match de playoffs » d’après lui.

« Coach Wes est détendu. Il ne s’emballe pas. Mais il est impliqué et cette action a suscité de l’excitation de sa part », se réjouit le deuxième meilleur marqueur de la saison passée. « Il me pousse, je peux l’entendre me crier dessus et ça me motive. On adore avoir un coach comme ça. »