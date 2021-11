Terry Rozier prêt à vite refleurir

« Le monde est plein de gens qui surréagissent. » Terry Rozier sait relativiser à sa façon son début de saison compliqué. « Je pourrais réussir mes deux prochains matches et tout le monde oublierait et dirait : ‘Terry est le saveur de notre équipe’. C’est comme ça que ça se passe. Donc je ne suis pas inquiet avec ces conneries. »

Dans la défaite de cette nuit sur le parquet des Clippers, l’arrière des Hornets a certes compilé 17 points et 8 rebonds. Mais il a surtout connu une nouvelle soirée galère au tir avec seulement 8/22, dont 1/9 à 3-points.

L’ancien joueur des Celtics venait de poster un match à 9 points à 3/14 aux tirs, puis un autre à 5 points à 2/12 aux tirs plus tôt dans la semaine. En seulement six matches disputés cette saison, l’arrière compile ainsi 12 points avec 32% de réussite après avoir signé ses meilleurs stats en carrière l’an dernier, à 20 points de moyenne.

Plusieurs explications peuvent être mises en avant. Avec en premier lieu, son entorse à la cheville qui l’a privé de parquet pendant une semaine. Terry Rozier paye sans doute aussi la montée en puissance de certains de ses coéquipiers. À commencer par LaMelo Ball, à qui les Hornets ont fait de la place cet été en transférant Devonte’ Graham, et surtout le surprenant Miles Bridges, meilleur marqueur de l’équipe jusqu’ici.

De nouveaux scoreurs en place

« On savait que ce serait compliqué à un moment donné », concède leur coach, James Borrego. « On essaie d’intégrer un certain nombre de créateurs et de scoreurs dans notre système, cela va juste prendre un peu de temps pour mettre tout ça au point. Mais je suis confiant. » On pourrait également mentionner l’arrivée de Kelly Oubre Jr, qui apporte une menace offensive supplémentaire.

Le technicien des Hornets entend ainsi trouver la « bonne combinaison » pour son équipe qui s’est déjà installée parmi les meilleures attaques de la ligue. Le coach dit avoir confiance en son joueur, dont il vante les qualités de bosseur, et s’attendre à ce qu’il « retrouve le niveau de jeu que nous lui connaissons ».

« Je suis vraiment quelqu’un de fier, de compétitif », reprend Terry Rozier. « Je n’aime pas ne pas pouvoir aider mes coéquipiers. Mais en tant que professionnel, il faut aller de l’avant. […] J’entends ça à longueur de journée. ‘Terry est comme ceci’, ‘Oh on l’adore’. Je ne m’en préoccupe pas. J’essaie de faire ce que je peux pour cette équipe et de rester dans le coup. C’est une longue saison. Une longue saison. »