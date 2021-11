Une Nike Air More Uptempo « passe partout »

Nike a mis le paquet en 2021 pour fêter les 25 ans de la Nike Air More Uptempo, un modèle popularisé par Scottie Pippen. Celui-ci, déjà décliné maintes fois depuis le début de l’année va bientôt bénéficier d’un nouveau coloris, sobre mais efficace, comme la marque au Swoosh a déjà su le faire et à l’image de l’ailier de légende des Bulls.

On retrouve donc du cuir blanc perforé sur la majeure partie de la tige, recouverte des lettres A, I et R en cuir lisse noir sur l’empeigne, avec respectivement des contours en jaune, bleu et rouge. Les logos et les deux tirettes sont en noir tandis que les semelles intermédiaires et extérieures sont également blanches.

La date de sortie officielle de ce modèle attendu à 160 dollars, et qui sera également disponible en taille enfants, n’a pas encore été communiquée.

(Via SneakerNews)

